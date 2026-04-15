Cronaca

Tragedia sulla Potenza-Melfi: scontro frontale tra due tir, un morto e un ferito del Vallo di Diano

Terribile incidente sulla SS685 nei pressi di Pietragalla: coinvolti due mezzi pesanti. Il bilancio è di un morto e un ferito, entrambi residenti nel Vallo di Diano

Erminio Cioffi

Grave incidente stradale in Basilicata, lungo la strada statale 685 Potenza–Melfi, nei pressi dell’uscita Cappelluccia, nel territorio di Pietragalla. Due mezzi pesanti si sono scontrati frontalmente in circostanze ancora in fase di accertamento.

Vittime e soccorsi: coinvolta la comunità del Vallo di Diano

Il bilancio è drammatico: una persona ha perso la vita, mentre un’altra è rimasta ferita ed è stata soccorsa dal personale sanitario del 118. Entrambi gli autotrasportatori coinvolti risultano residenti ad Atena Lucana e Sassano. La vittima, di origini straniere, viveva proprio in quest’ultimo comune.

Maltempo e asfalto viscido: le prime ipotesi sulla dinamica

Secondo le prime ricostruzioni, le condizioni meteo avverse potrebbero aver avuto un ruolo determinante. La pioggia intensa avrebbe reso l’asfalto particolarmente viscido, aumentando il rischio di perdita di controllo dei mezzi.

L’intervento delle autorità e i rilievi

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118, impegnati nelle operazioni di soccorso e nella messa in sicurezza dell’area. Sono attualmente in corso gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.

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