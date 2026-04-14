Calcio

Una nuova era per lo sport vallese: nasce l’ASD Città di Vallo della Lucania

Nasce ufficialmente l'ASD Città di Vallo della Lucania. Un progetto sportivo basato su appartenenza, solidità e identità per unire la comunità e i giovani

Redazione Infocilento
Campo calcio

È stata annunciata la fondazione dell’ASD Città di Vallo della Lucania, un progetto sportivo ambizioso che aspira a diventare il vero fulcro identitario e sociale del territorio.  

L’obiettivo della società non si esaurisce nel perimetro del rettangolo verde. L’ambizione è quella di rappresentare un punto di riferimento costante per ogni cittadino. Come sottolineato dai promotori dell’iniziativa: “Vogliamo che ogni vallese, dai più piccoli ai più anziani, si senta parte integrante di questa maglia e di questo cammino”.  

I tre pilastri del club: appartenenza, solidità e promozione

La nuova realtà sportiva ha tracciato una rotta chiara, definendo tre valori cardine che orienteranno ogni decisione futura:  

Appartenenza: difendere i colori Rosso e Blu non è solo un atto sportivo, ma significa onorare una città che rappresenta casa, storia e futuro.  

Solidità: il progetto è stato concepito per essere serio, trasparente e strutturato, studiato appositamente per durare nel tempo e superare le sfide che verranno.  

Promozione della Città: il club si pone l’obiettivo di agire come un vero ambasciatore di Vallo della Lucania, portando l’eccellenza del territorio in ogni trasferta.  

Oltre il successo effimero: una visione a lungo termine

Per l’ASD Città di Vallo della Lucania, il Rosso e il Blu sono molto più che semplici colori su una divisa; sono il simbolo di un’ambizione che guarda lontano. La società ha dichiarato ufficialmente di voler rifiutare la logica del successo effimero e immediato.  

La missione dichiarata è quella di “costruire un percorso di lungo periodo che metta al centro i giovani, il senso di unità e la crescita collettiva”.

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