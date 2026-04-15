Anziana scompare dal Pronto Soccorso del “Ruggi”: ritrovata in 20 minuti dalla Polizia

Nella giornata del 14 aprile u.s., la Polizia di Stato è intervenuta presso l’Ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno a seguito della segnalazione relativa all’allontanamento di una persona anziana dalla struttura sanitaria.

L’anziana, di 81 anni e affetta da demenza senile, si trovava dal pomeriggio presso il Pronto Soccorso insieme ai familiari. Dopo alcune ore di attesa, questi ultimi si sono accorti che la congiunta, già in stato confusionale fin dalle prime ore della giornata, si era allontanata autonomamente, richiedendo pertanto l’immediato intervento delle Forze di Polizia.

L’intervento della Squadra Volante

Sul posto è intervenuto il personale della Squadra Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Salerno, diretto dal Vice Questore Dott.ssa Lara Cianciulli.

Giunti presso il nosocomio, gli operatori hanno acquisito immediatamente le informazioni utili e le descrizioni della donna, provvedendo a diramare le ricerche alla Sala Operativa e avviando contestualmente un’attività capillare di perlustrazione sul territorio circostante.

Il ritrovamento e il ritorno ai familiari

La rapidità delle ricerche ha dato i suoi frutti in breve tempo. Dopo circa 20 minuti, gli agenti sono riusciti a rintracciare l’anziana a diversi chilometri dal luogo dell’allontanamento, mentre vagava a piedi in evidente stato confusionale.

La donna è stata prontamente soccorsa, rassicurata e successivamente riaccompagnata presso il Pronto Soccorso, dove è stata affidata nuovamente all’affetto dei familiari. Il tempestivo intervento del personale della Polizia di Stato ha consentito di porre in sicurezza la persona e di ristabilire la serenità dei congiunti, evitando che la situazione potesse volgere in tragedia.