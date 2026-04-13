Agropoli omaggia Manuela Olivieri, moglie di Pietro Mennea

In occasione della 25^ edizione dell’Half Marathon, Manuela Olivieri, moglie del compianto Pietro Mennea, è tornata ad Agropoli. Un legame indissolubile quello tra il centro cilentano e la freccia del Sud: il campione olimpico ideò la mezza maratona, fu insignito del titolo di cittadino onorario e la pista di atletica dello stadio “Guariglia” porta il suo nome.

Per questo i promotori dell’Half Marathon e l’amministrazione comunale, hanno voluto omaggiare la moglie.

Le parole di Manuela Olivieri

«È un’emozione essere qui – ha detto Manuela Olivieri – Pietro ideò questa gara per mettere insieme sport e cultura e dopo 25 anni siamo ancora qua».

Il ricordo di Pietro Menna, a 13 anni dalla scomparsa, è ancora vivo: «Vedo quanto amore e quanto affetto c’è ancora oggi per lui. Soprattutto in questa terra ha avuto un affetto speciale e vi era legatissimo», ha concluso Manuela Olivieri.