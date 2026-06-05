Cronaca

Battipaglia, lavori abusivi su un terreno agricolo di 4000 metri quadri: scatta il sequestro dei Carabinieri Forestali

I Carabinieri Forestali di Acerno e Giffoni Valle Piana hanno sequestrato un'area agricola di 4000 mq a Battipaglia per ingenti lavori abusivi

Redazione Infocilento
Carabinieri forestali

Un vasto appezzamento di terreno agricolo di circa 4.000 metri quadrati è stato posto sotto sequestro nel comune di Battipaglia. L’operazione è stata condotta dai militari dei Nuclei Carabinieri Forestale di Acerno e di Giffoni Valle Piana, impegnati in una specifica attività di pattugliamento del territorio finalizzata al contrasto dei reati ambientali e alla localizzazione di aree di sversamento illecito.

Il sequestro dell’area agricola a Battipaglia

I Carabinieri Forestali hanno individuato il fondo dove erano in corso interventi edilizi e di movimentazione terra di notevole entità. Al termine degli accertamenti e delle verifiche sul possesso delle necessarie autorizzazioni per l’esecuzione delle opere, i militari hanno riscontrato delle irregolarità che hanno fatto scattare l’apposizione dei sigilli sull’intera superficie.

L’intervento si inserisce in un quadro più ampio di controlli preventivi e repressivi disposti per monitorare le aree rurali della provincia di Salerno, con l’obiettivo di prevenire la nascita di discariche abusive e bloccare sul nascere abusi edilizi o mutamenti non autorizzati della destinazione d’uso dei terreni fertili.

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