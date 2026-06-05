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Vallo della Lucania, chiude il centro per i senza fissa dimora: stop a degrado e abusivismo

Dopo una lunga battaglia legale e amministrativa chiude definitivamente il centro per i clochard a Vallo della Lucania. La svolta della maggioranza

Chiara Esposito
Piano di Zona S8

Chiude i battenti, a Vallo della Lucania, il Centro per i senza fissa dimora. A dirlo è il capogruppo di maggioranza Antonio Bruno, che in una lunga riflessione sui social, comunica la risoluzione del contratto di locazione relativo agli immobili.

Un impegno assunto tempo addietro dall’amministrazione comunale e che ottiene i suoi frutti, mettendo la parola fine ad una lunga vicenda iniziata nel 2012.

Il commento

“Tutti sapevano cosa era diventato quel posto ma nessuno aveva avuto il coraggio e la determinazione di intervenire in maniera radicale. Si era preferito rinviare, lasciare che la situazione si trascinasse anno dopo anno, tollerando degrado, occupazioni abusive, improprie e rischi per la sicurezza dei cittadini – scrive Bruno.

Nemmeno l’omicidio consumatosi in quello stabile era stato sufficiente a far sgombrare definitivamente gli immobili”. L’ intento nobile di fornire un tetto ai senza fissa dimora, si era trasformato in poco tempo in un incubo amministrativo e in un esempio di prevaricazione.

Così, grazie al lavoro di squadra, svolto con il coordinatore dell’Ambito Sociale Territoriale S/8, Riccardo Coppola, si è giunti ad un epilogo definitivo.

“Oggi possiamo guardare negli occhi con soddisfazione i tanti cittadini che abitano nei pressi di quegli immobili e che per troppo tempo hanno avuto paura a tornare a casa a piedi di sera. La sicurezza dei cittadini e il rispetto della legalità non sono negoziabili”, conclude Bruno.

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