Scuola: suona l’ultima campanella, il bilancio di fine anno degli studenti del “Parmenide” di Roccadaspide

Si chiude la scuola, gli studenti sono pronti a vivere la loro estate e per loro, con la fine dell’anno scolastico, si chiude un altro capitolo fatto di studio, verifiche, emozioni, soddisfazioni e qualche difficoltà da superare.

All’interno della comunità studentesca convivono diverse sfumature di pensiero: c’è chi è soddisfatto dei risultati raggiunti al termine di un percorso lineare e fruttuoso, e chi ammette che si poteva fare qualcosa in più, riconoscendo con maturità i propri margini di miglioramento.

Il bilancio di fine anno: le voci dei ragazzi

Ma come è andato questo anno scolastico che volge al termine? InfoCilento ha raccolto il parere degli studenti per capire con quale bilancio salutano quest’anno: c’è chi è soddisfatto dei risultati raggiunti, chi ammette che si poteva fare qualcosa in più e chi, grazie all’impegno e alla determinazione, ha persino compiuto il salto dal quarto al quinto anno. Ecco cosa ci hanno raccontato gli studenti dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Parmenide” di Roccadaspide.