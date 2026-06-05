Roccadaspide, “persone con disabilità al centro”: ecco l’incontro del Piano di Zona S7

Il nuovo Decreto Legislativo 62 del 2024 segna una svolta importante nell’approccio alla disabilità, mettendo al centro la persona e il suo “progetto di vita”. Un cambiamento che coinvolge istituzioni, servizi socio-sanitari, famiglie e associazioni.

Di questo si è discusso a Roccadaspide, ieri, nel corso di una tavola rotonda promossa dall’Ambito S07, che ha riunito esperti, rappresentanti delle istituzioni e operatori del settore per fare il punto sulle novità normative e sulle opportunità offerte dal nuovo modello di inclusione. L’iniziativa ha rappresentato un’importante occasione di confronto sul nuovo quadro normativo.

Gli interventi istituzionali e il ruolo della Diocesi

L’evento si è aperto con i saluti istituzionali del Sindaco di Roccadaspide, Gabriele Iuliano e si è avvalso della presenza di esperti del settore socio-sanitario e dell’accessibilità con gli interventi dei rappresentanti dell’Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità e dell’Ambito Territoriale S07.

Le conclusioni sono state curate dal Vescovo della Diocesi di Vallo della Lucania, Monsignor Vincenzo Calvosa: la Diocesi ha abbracciato diverse iniziative per garantire alle persone con disabilità un’inclusione vera e concreta.

Il focus normativo e i servizi sul territorio

A tracciare i dettagli del nuovo impianto normativo la Coadiutrice del Gruppo Accessibilità Universale – Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, Dott.ssa Maria Rosaria Duraccio.

Il punto sui servizi disponibili è stato tracciato, invece, dalla Coordinatrice dell’Ufficio di Piano Ambito Territoriale S07 dott.ssa Lucia Palumbo e dalla Dott.ssa Annalisa Del Verme dell’Ambito S07.

Ad intervenire anche la Responsabile Riabilitazione e Socio-Sanitario dell’ ASL – Distretto 69, dr.ssa Adele Paolino e, in collegamento, il Direttore Provinciale dell’INPS di Salerno, Dott.ssa Giovanna Balbi. Presente per spiegare le nuove possibilità offerte dal Decreto Legislativo anche l’avvocato Giuseppe D’Apolito.

Un incontro importante, dunque, da cui è emerso chiaramente che l’inclusione non è soltanto un obiettivo normativo, ma un impegno quotidiano che coinvolge istituzioni, servizi, famiglie, associazioni e l’intera comunità.