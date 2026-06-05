Paura a Sala Consilina: ha un malore durante la telefonata, i Carabinieri lo salvano

Una telefonata interrotta all’improvviso, parole spezzate dalla difficoltà di parlare e una corsa contro il tempo che si è conclusa con il salvataggio di una vita. È la storia accaduta nei giorni scorsi a Sala Consilina, dove il tempestivo intervento dei Carabinieri ha consentito di soccorrere un 60enne colpito da un ictus.

L’allarme in caserma e la telefonata interrotta

A far scattare l’allarme è stato un anziano del posto che, visibilmente preoccupato, si è presentato presso la caserma mentre era al telefono con un conoscente in evidente difficoltà. Dall’altra parte della cornetta l’uomo riusciva a pronunciare solo poche parole sconnesse, senza riuscire a spiegare dove si trovasse. Poco dopo la comunicazione si è interrotta e ogni tentativo di ricontattarlo è risultato vano.

Le ricerche e il tempestivo salvataggio

Da quel momento è partita una complessa attività di ricerca; i Carabinieri sono riusciti a restringere il campo e a individuare il luogo in cui si trovava il sessantenne.

Quando le pattuglie e i sanitari del 118 lo hanno raggiunto, le sue condizioni erano critiche. L’uomo è stato immediatamente soccorso e trasferito all’ospedale Luigi Curto di Polla.