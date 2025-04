Grande successo e record mondiale alla Salerno Corre

Si è svolta oggi la decima edizione della ‘Salerno corre’, gara competitiva nazionale di 10 km, organizzata dalla ASD Atletica Salerno, presieduta da Ruggero Gatto.

La gara è il record

Alla gara ha preso parte anche l’atleta paralimpico Gianni Sasso che alla ‘Salerno Corre’ ha stabilito il record mondiale dei 10 km con le stampelle, con la certificazione ufficiale del Guinness dei Primati.



“È una emozione incredibile – ha detto l’atleta ischitano una volta tagliato il traguardo, Gianni Sasso – quella che sto vivendo. Sono di nuovo sul tetto del mondo in una disciplina. Ci vuole costanza, impegno, passione e fatica per raggiungere i propri obiettivi ma io ci tenevo tanto a stabilire questo record e volevo farlo da Salerno dove ho trovato una organizzazione perfetta. Sono molto felice perché so che bisogna concentrarsi su quello che si ha e non su quello che non si ha più. Penso alle mie gambe: una è andata via ma io mi sono concentrato su quello che ancora ho e rappresenta la mia forza. Questo sport mi continua a regalare grandi soddisfazioni e un forte entusiasmo”.

Le parole del sindaco

“Una bella domenica di sport – ha aggiunto il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli – quella di oggi. La città ha accolto la decima edizione della Salerno corre, gara competitiva nazionale di 10 km, organizzata dalla ASD Atletica Salerno, presieduta da Ruggero Gatto. Complimenti a tutta l’organizzazione e all’atleta paralimpico Gianni Sasso che alla ‘Salerno Corre’ ha stabilito il record mondiale dei 10 km con le stampelle, con la certificazione ufficiale del Guinness dei Primati. Un bellissimo risultato di cui siamo tutti orgogliosi. Siamo felici che questo record sia stato raggiunto qui a Salerno, in occasione di una manifestazione bella e sentita dai tanti nostri sportivi e appassionati di questo meraviglioso sport”.

“È stata – ha sottolineato il presidente della ASD Atletica Salerno, Ruggero Gatto – una finale emozionante. La decima edizione della “Salerno Corre” davvero spettacolare con risultati straordinari che hanno lasciato il segno. La vittoria sia in campo femminile che maschile con nuovi record è già un risultato impressionante, ma l’impresa di Gianni Sasso, che ha frantumato il record mondiale con le stampelle, è davvero qualcosa di incredibile! Gianni Sasso ha dimostrato una forza di volontà e una determinazione fuori dal comune, spingendo oltre i limiti fisici e mentali per raggiungere un traguardo che resterà nella storia di questa gara. Un sentito grazie alle società partecipanti, ai singoli atleti, ai partner e alle istituzioni civili e militari”.

I numeri della Salerno Corre

Hanno partecipato alla competizione 130 società sportive con i propri atleti, 1500 iscritti, con 1239 uomini e 261 donne. L’atleta più anziano ha 86 anni, la più giovane è una ragazza di appena 15 anni.

Alla premiazione degli atleti vincitori, a Piazza della Libertà, hanno preso parte il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, il deputato PD, l’on. Piero De Luca e il consigliere regionale, Luca Cascone.

I vincitori

I vincitori Categoria Maschile

1º Yahya Kadiri

2º Giuseppe Gerratana

3 Ali Akinou

Categoria Femminile

1º Elvanie Nimbona

2º Alessandra Falco

3º Annamaria Naddeo