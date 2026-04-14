Il Food Experience Festival 2026 a Bellosguardo: il pubblico diventa protagonista del gusto

Il borgo di Bellosguardo, nel cuore del Salernitano, si prepara a ospitare una rivoluzione culturale e gastronomica. L’edizione 2026 del Food Experience Festival, in programma per l’1 e il 2 agosto, promette di scardinare i canoni tradizionali delle manifestazioni di settore. Quest’anno l’evento punta tutto sul coinvolgimento diretto, trasformando il visitatore da semplice fruitore passivo a vero e proprio motore creativo della kermesse.

La fine delle barriere tra chef e visitatori

La vera novità di questa edizione risiede nella volontà di abbattere la quarta parete. Non ci saranno più palchi a separare gli esperti dal pubblico, né barriere fisiche o concettuali. L’obiettivo è creare un’officina creativa a cielo aperto dove chef, artigiani e appassionati possano interagire su un piano di assoluta parità. Si tratta di una rottura netta con il passato, pensata per favorire uno spazio condiviso dedicato alla sperimentazione e alla creazione collettiva.

Laboratori interattivi e architettura del gusto

Il programma del festival si articola attraverso attività studiate per stimolare la partecipazione attiva. Tra gli appuntamenti più attesi spiccano i laboratori di creazione collettiva e i dialoghi orizzontali, concepiti come momenti di scambio tra generazioni diverse. Grande attenzione sarà riservata anche alle installazioni interattive dedicate all’architettura del gusto, percorsi sensoriali dove la materia prima diventa strumento di narrazione e costruzione sociale.

Una filosofia di comunità: “Il FEF siamo noi. Tutti.”

Il cuore pulsante dell’evento è racchiuso nel claim scelto per il 2026: “Il FEF siamo noi. Tutti.” Questa dichiarazione d’intenti sottolinea come il cibo sia considerato, prima di tutto, uno strumento di relazione. La manifestazione è aperta a chiunque desideri mettersi in gioco, contribuendo attivamente alla costruzione di un’esperienza che mette al centro l’interazione umana e il senso di comunità.