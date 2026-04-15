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Agropoli, via Cilento sarà riqualificata: al via i lavori di arredo urbano

L’intervento, che si concluderà entro la fine di giugno, rientra in un più ampio programma di miglioramento dell’arredo urbano.

Raffaella Giaccio

Al via ad Agropoli i lavori di riqualificazione di via Cilento, traversa del centro cittadino parallela a viale Europa. L’intervento, che si concluderà entro la fine di giugno, rientra in un più ampio programma di miglioramento dell’arredo urbano.

Gli interventi in programma

Le opere previste comprendono il rifacimento dei marciapiedi esistenti, l’installazione di nuovi punti di illuminazione, la realizzazione di una nuova pavimentazione in asfalto stampato e il convogliamento delle acque piovane, con l’obiettivo di rendere la strada più sicura, funzionale ed esteticamente curata.

Per consentire lo svolgimento dei lavori, sul tratto interessato sarà in vigore la chiusura temporanea della carreggiata e il divieto di sosta h24 con rimozione forzata dei veicoli nell’area di cantiere, a partire da lunedì 13 aprile fino al 13 giugno 2026, come stabilito dall’ordinanza n. 71 del 10 aprile 2026 del Comando di Polizia Municipale.

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