Curiosità

Scia luminosa tra Campania e Puglia: ecco cos’era il misterioso bagliore avvistato all’alba

Svelato il mistero della scia luminosa nei cieli del Sud Italia: l'Osservatorio di Capodimonte conferma il rientro di un razzo cinese. Tutti i dettagli

Redazione Infocilento

Un risveglio insolito ha interessato migliaia di cittadini del Sud Italia, dove una spettacolare scia luminosa ha solcato il firmamento poco prima dell’alba. Il fenomeno, caratterizzato da una luminosità intensa e una traiettoria definita, ha immediatamente scatenato un tam-tam mediatico sui social network, oscillando tra lo stupore dei testimoni oculari e la preoccupazione di chi ipotizzava eventi di natura ignota. Le immagini e i video amatoriali, rimbalzati freneticamente sul web anche dal salernitano, hanno documentato un evento visivo che ha trovato rapida spiegazione grazie all’intervento della comunità scientifica.

L’analisi dell’Osservatorio di Capodimonte

A fare chiarezza sull’accaduto sono state le rilevazioni tecniche effettuate dagli esperti. Le telecamere ‘All Sky’ dell’Osservatorio Astronomico di Capodimonte hanno infatti immortalato il passaggio, fornendo i dati necessari per una corretta analisi balistica e visiva. Secondo quanto emerso dalle osservazioni, l’origine del fenomeno è da attribuire al rientro di “immondizia spaziale”, ovvero frammenti di dispositivi di lancio che, una volta esaurita la loro funzione orbitale, ricadono verso la Terra.

La dinamica: il rientro di un lanciatore cinese

Il fenomeno non è stato dunque causato da un corpo celeste naturale, come una meteora, ma dall’impatto di un manufatto umano con gli strati superiori del nostro pianeta. Gli studiosi hanno precisato che si è trattato di un razzo utilizzato per trasportare satelliti nello spazio. L’attrito sprigionato dal contatto ad altissima velocità con l’atmosfera ha provocato la disintegrazione del vettore, generando la caratteristica scia di luce che ha attraversato il meridione d’Italia.

L’evento specifico sarebbe riconducibile al rientro controllato di un lanciatore cinese, facente parte di una missione spaziale partita lo scorso 30 marzo. Nonostante la suggestione visiva, le autorità e gli scienziati hanno rassicurato la popolazione: non vi è alcun rischio per l’incolumità pubblica, declassando l’accaduto a un fenomeno scenografico ormai parte della moderna gestione delle attività aerospaziali.

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