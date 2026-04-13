Agropoli: grande successo per l’Halfmarathon “Pietro Mennea”

Oltre 1.600 runners hanno partecipato con entusiasmo alla 10ª edizione dell’Halfmarathon “Pietro Mennea”, che si è svolta ad Agropoli, un evento che ha unito sport, passione e bellezza paesaggistica. I partecipanti hanno affrontato un percorso suggestivo che si snodava lungo il lungomare San Marco, con un passaggio spettacolare tra le rovine dei templi di Paestum, una cornice che ha reso ancora più unica la manifestazione.

La gara

Nella gara maschile, il grande protagonista è stato Yahya Kadiri, atleta della Carmax Camaldolese, che ha confermato il suo dominio sulla competizione, replicando il successo della passata edizione e migliorando anche il suo record personale. Un risultato straordinario che ha dimostrato la sua preparazione e costanza.

Anche la gara femminile ha visto una performance da incorniciare. Grazia Razzano della Caivano Runners ha conquistato il primo posto, stabilendo il suo nuovo record personale. La sua vittoria è stata il coronamento di una stagione che l’ha vista crescere come atleta e raggiungere traguardi sempre più ambiziosi.

Una vera e propria festa per la città

Oltre alla competizione, l’evento ha rappresentato una vera e propria festa per la città, un’occasione di sport, divertimento e aggregazione che ha contribuito a rafforzare il prestigio di Agropoli, già designata come Comune Europeo dello Sport 2027. Un riconoscimento che, grazie anche a manifestazioni come l’Halfmarathon, risulta sempre più meritato. In sintesi, un’edizione da ricordare, che ha reso ancora una volta Agropoli un punto di riferimento per gli appassionati di running e per gli amanti dello sport in generale.