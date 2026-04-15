Piana del Sele

Battipaglia, l’affondo di Progetto Civico sulla sicurezza: “Ora o mai più, servono decisioni forti”

Vincenzo Inverso (Progetto Civico Italia) lancia un appello alla Sindaca di Battipaglia: chiesta tolleranza zero contro delinquenza e inciviltà. "Basta immobilismo, serve il controllo interforze"

Antonio Elia
Municipio Battipaglia

“Non serve apparire forti con i deboli e deboli con i forti. O, peggio ancora, mostrarsi demoralizzati. Bisogna essere e apparire forti con i forti. Ora o mai più.” Le dichiarazioni di Vincenzo Inverso, del Coordinamento Provinciale Salerno di Progetto Civico Italia, tracciano una linea netta sulla gestione dell’ordine pubblico a Battipaglia.

La comunità locale richiede a gran voce sicurezza, ordine e un rigoroso rispetto delle regole. Secondo il movimento, non è più possibile tollerare atteggiamenti remissivi nei confronti di chi mette quotidianamente a repentaglio la tranquillità dei cittadini.

Tolleranza zero contro criminalità e vandalismo

L’istanza presentata è chiara: si richiede “tolleranza zero verso tutti i delinquenti che turbano la serenità della nostra città”. Il monito non riguarda solo la criminalità, ma si estende anche a quei vandali e incivili che continuano a deturpare i beni comuni, colpendo il decoro urbano e il senso di appartenenza della cittadinanza.

Le proposte rimaste inascoltate: il piano interforze

Non si tratta di una protesta estemporanea, ma di un percorso che viene da lontano. “Da tempo segnaliamo queste criticità e avanziamo proposte concrete”, spiega Inverso, ricordando il documento già sottoposto all’Amministrazione dal Coordinamento Cittadino e dal Consigliere Comunale Elio Vicinanza.

In tale atto si richiedeva esplicitamente:

  • Maggiore sorveglianza del territorio;
  • Potenziamento del controllo interforze su tutta l’area comunale.

“A tale richiesta, purtroppo, non è mai seguita alcuna risposta,” lamentano i rappresentanti di Progetto Civico.

L’appello alla Sindaca: passare dalle parole ai fatti

Per Progetto Civico Italia il tempo dell’attesa è terminato: “Oggi non è più il tempo dell’attesa, ma quello dell’azione.” L’invito rivolto alla Sindaca è quello di farsi immediatamente parte attiva, superando ogni forma di immobilismo o demoralizzazione.

“Servono decisioni forti, visione e determinazione. Battipaglia merita rispetto. I cittadini meritano risposte,” conclude la nota, sottolineando come la risoluzione dei problemi passi necessariamente per una guida decisa e senza paura.

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