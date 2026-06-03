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Agropoli sbarca in TV: le telecamere di Rai 1 e Rai 2 raccontano le bellezze del borgo

Agropoli ospita le riprese di Bellissima Italia su Rai 2 e Italia A/R su Rai 1 con Vittorio Brumotti. Un'importante vetrina televisiva per promuovere il territorio

Redazione Infocilento
Panorama di Agropoli

Il patrimonio culturale, paesaggistico e storico di Agropoli si appresta a raggiungere una platea di milioni di telespettatori. Grazie a un’iniziativa promossa dall’Amministrazione Comunale con l’obiettivo di valorizzare il territorio, la città cilentana ospiterà nei prossimi giorni le riprese di due note trasmissioni televisive della Rai. Le telecamere documenteranno gli scorci più suggestivi, il borgo antico e le peculiarità che rendono unica questa località.

I tesori del borgo raccontati da Bellissima Italia

La prima troupe a fare tappa in città sarà quella di Bellissima Italia, lo storico programma in onda su Rai 2 e condotto da Fabrizio Rocca. La trasmissione dedicherà un ampio spazio alla scoperta delle tradizioni locali, dell’accoglienza della comunità e dei tesori nascosti che caratterizzano il tessuto storico di Agropoli. L’obiettivo del reportage sarà quello di mostrare al pubblico nazionale la ricchezza culturale e l’autenticità del borgo.

Dinamismo e territorio con Vittorio Brumotti su Rai 1

Parallelamente, il territorio di Agropoli sarà al centro di una puntata di Italia A/R, format in onda su Rai 1. La conduzione sarà affidata a Vittorio Brumotti, che porterà il suo stile dinamico alla ricerca degli angoli più affascinanti e insoliti della città. Il racconto televisivo unirà la valorizzazione dei paesaggi costieri e collinari all’energia tipica della trasmissione, offrendo una vetrina importante per la promozione turistica.

L’operazione di marketing territoriale, fortemente voluta dalle istituzioni locali, punta a consolidare l’immagine di Agropoli come meta di riferimento, portando le bellezze cittadine direttamente nelle case degli italiani.

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