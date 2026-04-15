Cronaca

Salerno, stretta sull’immigrazione irregolare: tre espulsioni e rimpatri eseguiti dalla Polizia

Operazione della Polizia di Stato a Salerno e provincia: eseguiti provvedimenti di espulsione e rimpatrio per cittadini stranieri irregolari. Tutti i dettagli degli interventi

Ernesto Rocco
Polizia

Nell’ambito delle attività istituzionali finalizzate al controllo del territorio e al contrasto dell’immigrazione irregolare la Polizia di Stato, con personale dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Salerno, ha dato esecuzione, nella giornata del 13 aprile 2026, a una serie di provvedimenti nei confronti di cittadini stranieri risultati non in regola con la normativa vigente.

Rimpatrio per un cittadino ivoriano rintracciato a Battipaglia

In particolare, un cittadino di nazionalità ivoriana, già destinatario di un provvedimento di partenza volontaria emesso dal Prefetto di Salerno e rimasto inottemperante, è stato rintracciato dal personale della Polizia Ferroviaria di Battipaglia. All’esito delle verifiche, lo stesso è stato accompagnato per il rimpatrio, eseguito con volo in partenza dall’aeroporto di Roma Fiumicino nella serata del 14 aprile.

Espulsione con volo diretto per un cittadino srilankese

Nel corso della medesima attività, un cittadino di nazionalità srilankese è stato sottoposto a controlli e, all’esito degli accertamenti, nei suoi confronti è stato adottato un provvedimento di espulsione, successivamente convalidato dall’Autorità Giudiziaria, con immediato accompagnamento alla frontiera mediante volo diretto a Colombo nella mattinata del 15 aprile.

Fermata cittadina rumena con precedenti: condotta al CPR di Roma

Infine, una cittadina di nazionalità rumena, accompagnata presso gli uffici dalla Polizia Municipale di Battipaglia a seguito di attività di controllo del territorio, è risultata inottemperante a un precedente provvedimento di allontanamento emesso dal Prefetto di Torino, oltre a essere gravata da precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, in materia di stupefacenti e per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. La stessa è stata pertanto condotta presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Roma Ponte Galeria, dove rimane a disposizione in attesa dell’esecuzione del rimpatrio.

L’impegno della Polizia di Stato per la sicurezza del territorio

L’attività svolta testimonia il costante impegno della Polizia di Stato nel garantire il rispetto delle disposizioni in materia di immigrazione e nel presidiare la sicurezza del territorio.

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