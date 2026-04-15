Attualità

Capaccio Paestum, i canoni demaniali non aumenteranno: il Comune resta nella categoria B

Scongiurato l'aumento dei canoni demaniali a Capaccio Paestum. Il Comune resta in Categoria B nel PUAD regionale: stabilità per i balneari e tariffe invariate per la stagione 2026

Redazione Infocilento
Capaccio Panorama

Il Comune di Capaccio Paestum resta inquadrato nella Categoria B nel PUAD (Piano di Utilizzazione delle Aree del Demanio Marittimo) della Regione Campania.

La Categoria B identifica le aree demaniali a normale valenza turistica e questo, per la Città dei Templi, comporterà che le cifre per i canoni demaniali non subiranno aumenti, neanche l’addizionale regionale aumenterà.

Rischi scongiurati

Il rischio di un incremento dei costi aveva preoccupato esercenti e consumatori, ma è stato scongiurato in seguito ai rilievi effettutati dall’Amministrazione Comunale, guidata dal Sindaco, Gaetano Paolino, che hanno Capaccio Paestum inquadrata proprio nella Categoria B e che hanno trovato conferma e riscontro dalla Regione Campania che attraverso il PUAD disciplina l’uso di spiagge, manufatti e specchi acquei per fini turistico-ricreativi pubblicando, annualmente, un elenco graduato aggiornato.

La classificazione del comune di Capaccio Paestum in Categoria B1 (Valenza Ordinaria) all’interno del PUAD della Regione Campania, aveva dato il via ad un acceso dibattito amministrativo, ma l’Amministrazione e le associazioni di categoria si erano opposte all’inquadramento in Categoria A anche per non andare incontro ad un insostenibile aumento dei canoni demaniali.

La situazione oggi

Il comune rimarrà in Categoria B, garantendo stabilità economica ai concessionari dei lidi e mantenendo un’imposizione fiscale meno onerosa rispetto alle località di “alta valenza” come la Costiera Amalfitana.

In linea con il PUAD, il comune ha avviato l’iter per il proprio PAD (Piano Attuativo di Utilizzazione), che stabilisce il limite minimo del 30% di spiagge libere e garantisce i servizi per la balneazione.

Per la stagione 2026, il Comune di Capaccio Paestum ha già indetto bandi per la concessione temporanea di 25 lotti demaniali per finalità turistico-ricreative.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

© Copyright 2025 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.