Cilento

Carnevale InCamerota 2026: a Marina di Camerota sfilano sei carri allegorici tra musica e tradizione

Scopri il programma del Carnevale InCamerota 2026: domenica 19 aprile sei carri allegorici e gruppi mascherati sfileranno a Marina di Camerota. Un evento imperdibile

Maria Emilia Cobucci
Carnevale Camerota

La primavera di Marina di Camerota si tinge dei colori della festa. Il Comune di Camerota ha ufficializzato le date e i dettagli del Carnevale InCamerota 2026, un evento che quest’anno promette di trasformare il litorale in un palcoscenico a cielo aperto. L’appuntamento è fissato per domenica 19 aprile, una scelta temporale che punta a valorizzare il borgo marinaro in un periodo di grande fermento turistico e sociale.

Sei carri allegorici per un’esplosione di creatività

Il cuore pulsante della manifestazione sarà rappresentato dai sei carri allegorici che sfileranno lungo le principali arterie del paese. Queste opere, frutto di mesi di impegno artigianale, saranno accompagnate da gruppi mascherati, performance dal vivo e animazione costante. La parata non è solo un momento di svago, ma si configura come uno degli eventi più attesi della stagione, capace di coniugare l’estro artistico con la goliardia tipica della tradizione carnascialesca.

Un evento che unisce territorio e tradizione

Oltre l’aspetto ludico, il Carnevale InCamerota rappresenta un momento fondamentale per la valorizzazione del territorio. La riuscita dell’iniziativa è strettamente legata alla sinergia tra le istituzioni, le associazioni locali e i volontari, il cui lavoro corale permette di mantenere vive le radici culturali della comunità. “L’evento rappresenta un’importante occasione di aggregazione e valorizzazione del territorio, capace di unire tradizione e creatività grazie al lavoro di associazioni, volontari e cittadini coinvolti nell’organizzazione”, fanno sapere dal Comune, sottolineando l’importanza del senso di appartenenza che questa festa riesce a generare.

Appuntamento a Marina di Camerota

L’invito è dunque rivolto a residenti e visitatori per domenica 19 aprile, giornata in cui la magia del Carnevale InCamerota prenderà ufficialmente vita. Sarà un’occasione imperdibile per vivere un’esperienza immersiva tra musica e folklore, celebrando insieme una delle manifestazioni più sentite del Cilento.

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