Ricerca e territorio: l’Associazione Vecchio premia le migliori tesi sul Cilento

L’Associazione Culturale “Francesco ed Evelina Vecchio” rinnova il suo impegno verso la promozione della cultura e del merito accademico attraverso l’indizione di un nuovo concorso. L’iniziativa, volta a sostenere il talento dei giovani studiosi, prevede l’assegnazione di un premio di studio del valore di mille euro. Il riconoscimento sarà conferito alla migliore tesi di laurea che tratti un argomento inerente al territorio del Cilento, valorizzandone le peculiarità e le dinamiche attraverso l’analisi scientifica.

Requisiti di partecipazione e validità accademica

Il concorso è aperto a tutti i laureati che abbiano discusso un lavoro di ricerca originale nell’ambito di un Corso di Laurea Magistrale o a Ciclo Unico. La validità del bando si estende a tesi discusse presso università italiane o istituzioni equivalenti situate nell’Unione Europea, nel Regno Unito, in Svizzera, Islanda e Norvegia. Per poter concorrere, il titolo deve essere stato conseguito in un arco temporale compreso tra il 1 giugno 2025 e il 31 maggio 2026. Non vi sono limitazioni disciplinari: il premio è rivolto a qualunque materia, purché il focus della ricerca sia strettamente legato alla delimitazione territoriale cilentana indicata dall’ente promotore.

Modalità di invio e termini di scadenza

La procedura per partecipare alla selezione è interamente digitale. Gli aspiranti candidati devono trasmettere la documentazione richiesta all’indirizzo email dell’Associazione entro il termine perentorio del 30 giugno 2026. Il materiale da inviare include una copia della tesi in formato PDF e un certificato di laurea con l’indicazione dei voti conseguiti. Per gli elaborati redatti in lingue diverse dall’italiano o dall’inglese, è obbligatoria la presentazione di un abstract esauriente in una delle due lingue sopra citate. L’Associazione provvederà a confermare via email la ricezione e l’accettazione della candidatura previa verifica dei requisiti.

Commissione esaminatrice e criteri di valutazione

La selezione degli elaborati sarà affidata a una commissione tecnica di alto profilo, presieduta dal Presidente dell’Associazione e composta da studiosi nominati dal Consiglio direttivo in base alle tematiche specifiche trattate dai candidati. La valutazione punterà a premiare l’eccellenza, tanto che l’ente si riserva la facoltà di non assegnare il premio qualora i lavori dovessero essere giudicati inadeguati. L’esito del concorso, insieme alla data e al luogo della cerimonia di premiazione, sarà reso noto ufficialmente entro il 15 luglio 2026. Ulteriori dettagli e la consultazione del bando integrale sono disponibili sul portale ufficiale dell’organizzazione.