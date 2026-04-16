Piano di Zona S9: inaugurati a Torre Orsaia due gruppi appartamento, ospiti 12 persone con disabilità

Un nuovo obiettivo raggiunto e un nuovo progetto realizzato dal Piano di Zona Ambito S9 che in stretta collaborazione con il Comune di Torre Orsaia ha inaugurato, nella mattinata di ieri, due gruppi appartamento che ospiteranno al loro interno 12 persone affette da disabilità. Si tratta in concreto di un intervento che punta ad un obiettivo preciso: trasformare il modo in cui vengono costruiti i percorsi per persone con disabilità, passando da una logica assistenziale ad una di autonomia e di vita indipendente.

Il progetto

Un progetto nell’immediato sposato dal Piano S9, diretto dalla Coordinatrice Gianfranca Di Luca, dal Comune di Torre Orsaia rappresentato dal Sindaco Pietro Vicino, dal Comune di Sapri, capofila dell’Ambito S9, e dal Sindaco Antonio Gentile e infine dalla cooperativa sociale “La Città della Luna”, che si occuperà della gestione dei due gruppi appartamento, e dalla rappresentante legale Elena Palma Silvestri.

Cuore del progetto è proprio la dimensione dell’abitare. I beneficiari, in totale 12, vivranno nei due gruppi appartamento presenti nel Comune di Torre Orsaia, messi a disposizione in comodato d’uso all’ambiente S9. Immobili, che con i fondi del PNRR, sono stati riqualificati e dotati di sistemi domotici avanzati. Un elemento centrale, quest’ultimo, perché la tecnologia in questo caso diventa uno strumento concreto per aumentare l’indipendenza e migliorare la qualità della vita di tutti i beneficiari.