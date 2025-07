Sapri, “E l’avventura continua…”: presentato il nuovo progetto del Piano di Zona S9

È stato presentato ieri a Sapri, presso il viale della Spigolatrice, il nuovo progetto del Piano di Zona Ambito S9 “E l’avventura continua…”, in continuità con le politiche e gli interventi attuali nel precedente ciclo di programmazione.

Il progetto

Un progetto finanziato dalla Regione Campania; per un importo di 790mila euro, e che attesta il Piano di Zona S9 tra i primi quattro della Regione Campania ad avere ottenuto l’importante finanziamento.

Si tratta in concreto di una misura di politica attiva articolata su diverse linee di intervento e finalizzata ad intercettare il maggior numero di soggetti in condizioni di svantaggio, offrendo loro opportunità concrete di miglioramento delle proprie condizioni anche in tema di occupabilità.

Un progetto che si base su tre azioni e che si avvale del fondamentale apporto di tre importanti partners: la cooperativa sociale “Tertium Millennium”, l’ente di formazione professionale “Scuola Nuova’ e la società cooperativa sociale “Projenia SCS”.

La presentazione

Una presentazione che ha visto la presenza del Sindaco di Sapri Antonio Gentile, comune capofila dell’Ambito, della coordinatrice del Piano di Zona S9 Gianfranca di Luca, dei tre partners, parte attiva del progetto, e i saluti dell’Assessore alla Scuola e alle Politiche Sociali e Giovanili della regione Campania Lucia Fortini.

“Con aperto progetto, attraverso le prestazioni sociali integrate, auspichiamo ad una partecipazione sempre attiva e consapevole delle persone, purtroppo disagiate, che saranno i protagonisti di questa avventura”, ha infine chiosato la coordinatrice Gianfranca Di Luca.