Avanti Golfo di Policastro: a Sapri la conferenza programmatica per il futuro del territorio

Il domani del Golfo di Policastro passa inevitabilmente attraverso la capacità di fare rete, il dialogo costante e la partecipazione attiva delle comunità locali. Con l’obiettivo di trasformare le potenzialità dell’area in opportunità concrete, è stata indetta la conferenza programmatica dal titolo “Avanti Golfo di Policastro”. L’appuntamento è fissato per sabato 18 aprile 2026 alle ore 18:30, nella cornice dell’Hotel Pisacane di Sapri. L’iniziativa si configura come un laboratorio di idee volto a definire le traiettorie di sviluppo di un comprensorio che chiede risposte su temi nevralgici e non più differibili.

I pilastri dello sviluppo tra turismo e sanità

L’incontro si prefigge di essere un momento di approfondimento tecnico e politico su alcuni dei dossier più caldi per il territorio. Al centro del dibattito figureranno argomenti strategici come il turismo, la sanità, la viabilità, la tutela dell’ambiente e la creazione di nuove opportunità di lavoro. La sfida è quella di mettere a sistema competenze diverse per tracciare una visione d’insieme che possa garantire una crescita armoniosa e sostenibile. Non si tratta solo di analizzare le criticità esistenti, ma di avanzare proposte programmatiche che possano incidere realmente sulla qualità della vita dei cittadini e sulla competitività economica dell’intera area.

Un confronto tra istituzioni e politica

La conferenza vedrà la partecipazione di una nutrita delegazione di amministratori locali e rappresentanti istituzionali di rilievo regionale e nazionale. Tra i contributi più attesi figurano gli interventi di Andrea Volpe, Consigliere Regionale, e di Pasquale Sorrentino, Vicesindaco di San Giovanni a Piro e Consigliere Nazionale del PSI. A dare respiro nazionale al confronto sarà l’intervento in videocollegamento del Segretario Nazionale del PSI, Enzo Maraio. La presenza di queste figure sottolinea l’importanza politica dell’evento, inteso come il punto di partenza per una strategia d’azione coordinata che coinvolga i diversi livelli della pubblica amministrazione.

L’appello alla partecipazione attiva

L’evento, coordinato da Gianfrancesco Caputo, si rivolge non solo agli addetti ai lavori ma all’intero tessuto sociale. L’invito è esteso a cittadini, forze sociali e amministratori, partendo dal presupposto che solo attraverso l’unità di intenti sia possibile costruire un futuro solido. L’iniziativa punta a trasformare il Golfo di Policastro in un modello di partecipazione democratica, dove la condivisione delle scelte diventi il motore del rilancio. Come sottolineato dai promotori, l’obiettivo è ambizioso: “Unire le forze per costruire un futuro solido e sostenibile per il territorio”.