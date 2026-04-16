Polla investe sul futuro: al via i lavori per il nuovo polo aggregativo in località Cristo Re

La crescita urbana e sociale di Polla segna una nuova tappa fondamentale. Sabato 18 aprile 2026, alle ore 11:00, la comunità locale si ritroverà in località Cristo Re per la cerimonia ufficiale di posa della prima pietra di un’opera particolarmente attesa: un moderno parco giochi integrato a un nuovo parcheggio funzionale. L’intervento non mira solo a riqualificare l’area, ma a fornire una risposta concreta alla richiesta di spazi pubblici attrezzati per le giovani generazioni.

Un progetto tra sicurezza e inclusività

L’iniziativa promossa dall’Amministrazione Comunale si focalizza sulla creazione di un’area che sia, al tempo stesso, sicura e inclusiva. Il progetto prevede infatti l’allestimento di uno spazio dedicato al gioco e al tempo libero, progettato per favorire la socialità tra i più piccoli in un contesto protetto e moderno. Parallelamente, la realizzazione di un parcheggio attiguo garantirà una migliore fruibilità della zona, decongestionando il traffico locale e facilitando l’accesso ai nuovi servizi per i residenti e i visitatori.

L’impegno dell’Amministrazione verso il territorio

La valenza dell’opera è stata sottolineata con forza dalle istituzioni locali, che vedono in questo cantiere il compimento di una promessa fatta alla cittadinanza. La volontà è quella di investire direttamente nella qualità della vita dei cittadini, trasformando le aree periferiche in centri pulsanti di aggregazione.

A commentare l’importanza dell’intervento è l’Assessore ai Lavori Pubblici, Rossella Isoldi, che ha dichiarato:

“Con la posa della prima pietra diamo avvio un intervento atteso da famiglie e bambini, confermando la volontà di questa amministrazione di rispondere con serietà ai bisogni della comunità. Il nuovo parco giochi rappresenta un investimento importante in sicurezza, qualità della vita e spazi di aggregazione. Proseguiamo con coerenza lungo un percorso fatto di impegni mantenuti e risultati concreti, mettendo al centro le persone e il futuro del territorio”

Il Sindaco e l’intera compagine amministrativa hanno esteso l’invito a partecipare all’evento a tutta la cittadinanza, ribadendo come questo momento rappresenti un traguardo condiviso per l’intera comunità di Polla.