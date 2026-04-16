Sicignano degli Alburni, incidente sul lavoro: 47enne schiacciato tra due mezzi è in codice rosso

Ancora sangue e paura nei cantieri del salernitano. Un incidente sul lavoro si è verificato ieri a Sicignano degli Alburni, precisamente nei pressi dell’area industriale, dove un operaio di 47 anni, G.M. originario di Stigliano, in provincia di Matera, stava effettuando una operazione di rifornimento quando, per cause ancora in corso di accertamento, è rimasto intrappolato tra due mezzi pesanti.

Soccorsi immediati e ricovero in codice rosso

L’allarme è scattato istantaneamente, mobilitando i sanitari del 118 che sono intervenuti con estrema rapidità sul luogo del sinistro. Le condizioni del 48enne sono apparse subito gravi ai soccorritori a causa dei traumi riportati nell’impatto. Dopo le prime cure prestate sul posto per stabilizzare il quadro clinico, l’uomo è stato trasferito d’urgenza in codice rosso in ospedale a Oliveto Citra. Per fortuna non sarebbe in pericolo di vita.

L’ombra dei precedenti: il dramma di Vincenzo Romano

L’episodio riaccende drammaticamente i riflettori sulla sicurezza nei luoghi di lavoro della zona, ferita solo poche settimane fa da un’altra tragedia. In un cantiere situato a breve distanza dall’incidente odierno, ha perso la vita Vincenzo Romano, operaio originario di Vibonati e residente a San Giovanni a Piro (leggi qui). Romano era impegnato in un impianto di calcestruzzo quando fu colpito da una lastra d’acciaio che gli recise mortalmente il collo. Due eventi distanti nel tempo ma tragicamente vicini nello spazio, che impongono una riflessione profonda sulle condizioni di sicurezza nei comparti industriali e infrastrutturali del territorio.