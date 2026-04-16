Lavori sulla SS19 “delle Calabrie”: ripartono i cantieri a Polla. Ecco il piano traffico e le deviazioni

A partire da lunedì 20 aprile, Anas riprenderà le attività di nuova pavimentazione e relativa segnaletica orizzontale lungo la strada statale 19 “delle Calabrie”. Gli interventi erano stati temporaneamente sospesi durante la stagione invernale a causa delle temperature rigide, condizioni climatiche non compatibili con la corretta posa dei nuovi asfalti.

Chiusure e limitazioni nel comune di Polla

Nel dettaglio, per consentire l’esecuzione dei lavori in sicurezza, dalle ore 7:00 di lunedì 20 e fino alle ore 19:00 di giovedì 23 aprile, sarà chiuso al transito il tratto compreso tra il km 51,000 e il km 54,000, in entrambe le direzioni, nel territorio di Polla (SA). Il divieto non si applica ai mezzi di soccorso e agli autobus di linea.

Percorsi alternativi e gestione del traffico

Per limitare i disagi alla circolazione, sono state predisposte le seguenti deviazioni:

• Veicoli leggeri: il traffico sarà deviato attraverso la SS19TER “Dorsale Aulettese” e la strada regionale 94A.

• Mezzi pesanti: la circolazione dovrà obbligatoriamente utilizzare l’Autostrada A2 “del Mediterraneo”.

Durante le ore di punta, la fluidità del transito sarà monitorata e garantita dalla presenza di personale su strada (movieri).

Interventi notturni e restringimenti di carreggiata

Le lavorazioni proseguiranno da mercoledì 22 e fino alla fine di aprile (esclusi i fine settimana) tra il km 54,900 e il km 56,050. Per ridurre l’impatto sul traffico diurno, i cantieri saranno attivi esclusivamente in orario notturno (21:30 – 06:00), con un restringimento della carreggiata in base all’avanzamento dei lavori.

Lavori presso la rotatoria dell’ospedale

Dal 4 maggio, le attività interesseranno il tratto tra il km 56,050 e il km 56,200, proprio in corrispondenza della rotatoria situata nei pressi dell’ospedale di Polla. In questa fase, sarà necessaria l’interdizione al transito fino alle ore 6:00 del 7 maggio, con deviazioni segnalate localmente su percorsi alternativi.

Anas ha confermato che eventuali ulteriori limitazioni necessarie per il completamento dell’opera verranno comunicate tempestivamente.

Un investimento da 14 milioni per Cilento e Vallo di Diano

Questi interventi fanno parte di un piano straordinario di manutenzione che coinvolge tre arterie strategiche della provincia di Salerno: la SS19, la SS18VAR “Cilentana” e la SS18 “Tirrena Inferiore”. L’investimento complessivo per la nuova pavimentazione ammonta a oltre 14 milioni di euro, puntando a innalzare gli standard di sicurezza e comfort di guida in tutto il Cilento e il Vallo di Diano.