Cronaca

Tragedia sulla SS 685: Disposta l’autopsia sulle salme di Antonio Caporale e Ishaaq Ibrahim

Incidente mortale nei pressi di Pietragalla: la Procura dispone l'esame autoptico per chiarire le cause del decesso di Antonio Caporale e Ishaaq Ibrahim. I dettagli sulle indagini

Erminio Cioffi

Proseguono senza sosta gli accertamenti sulla tragedia avvenuta nei pressi di Pietragalla, dove ieri due mezzi pesanti si sono scontrati frontalmente. L’impatto, estremamente violento, ha causato la morte di Antonio Caporale (46 anni) e di Ishaaq Ibrahim (22 anni). Gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro che ha sconvolto la viabilità della SS 685.

Disposto l’esame autoptico sulle vittime

L’autorità giudiziaria ha disposto l’esame autoptico sulle salme delle due vittime per cristallizzare ogni dettaglio utile all’indagine. Nella giornata di domani, presso il Tribunale di Potenza, verrà ufficialmente conferito l’incarico al medico legale che dovrà eseguire gli accertamenti tecnici. La famiglia di Antonio Caporale, in questa fase delicata, è assistita dall’avvocato Vincenzo Cozza del foro di Lagonegro.

Accertamenti medico-legali all’Ospedale San Carlo

Successivamente al conferimento dell’incarico, le autopsie saranno effettuate all’interno dell’obitorio dell’Ospedale San Carlo, struttura dove attualmente si trovano le salme. L’esame rappresenta un passaggio fondamentale per chiarire con precisione scientifica le cause del decesso e fornire ulteriori elementi probatori utili alle indagini in corso sulla dinamica del violento impatto.

Comunità in lutto in attesa di risposte

Le comunità di Atena Lucana e Sassano restano avvolte nel dolore per una tragedia che ha profondamente colpito il territorio. C’è grande attesa per gli esiti degli accertamenti, necessari per fare piena luce su quanto accaduto e restituire le salme ai familiari per l’ultimo saluto.

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