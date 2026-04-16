Cronaca

Tragedia a Pietragalla: il Vallo di Diano piange Antonio Caporale e Isaak Ibrahim

Atena Lucana e Sassano in lutto per la scomparsa di Antonio Caporale (46 anni) e Isaak Ibrahim (22 anni), vittime di un drammatico incidente stradale a Pietragalla

Erminio Cioffi

Dolore e sgomento ad Atena Lucana e a Sassano per la tragica scomparsa di Antonio Caporale ed Isaak Ibrahim, rimasti coinvolti nel grave incidente stradale avvenuto nella mattinata di ieri a Pietragalla, in provincia di Potenza.

La dinamica del tragico impatto a Pietragalla

Antonio Caporale, 46 anni, si trovava alla guida di uno dei due mezzi pesanti che si sono scontrati frontalmente lungo la Statale 685. Dopo l’impatto era stato soccorso e trasportato in ospedale in condizioni disperate, ma nelle ore successive è sopraggiunto il decesso.

Nel violento incidente ha perso la vita anche un giovane di 22 anni, Isaak Ibrahim, originario del Sudan e residente a Sassano, anche lui alla guida di uno degli autoarticolati coinvolti.

Comunità sconvolte e indagini in corso

Una tragedia che ha scosso profondamente le comunità del Vallo di Diano, colpite da una doppia perdita che lascia un vuoto difficile da colmare. Le cause dello scontro sono ancora in fase di accertamento, ma tra le ipotesi al vaglio vi sono anche le condizioni meteorologiche avverse che avrebbero reso l’asfalto particolarmente insidioso.

L’intervento dei soccorsi sulla Statale 685

Sul luogo dell’incidente erano intervenuti i Carabinieri, i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118, impegnati nelle operazioni di soccorso e nella gestione della viabilità, rimasta a lungo congestionata.

Atena Lucana e Sassano si stringono ora attorno alle famiglie delle due vittime, condividendo un dolore profondo per una perdita che segna l’intera comunità.

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