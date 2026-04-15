Tragedia sulla statale 685: morto anche il 46enne di Atena Lucana, è la seconda vittima

Si aggrava il bilancio del tragico incidente avvenuto in Basilicata, lungo la statale 658 (erroneamente indicata come 685) nei pressi di Pietragalla. Dopo il violento scontro frontale tra due mezzi pesanti, è deceduto anche il 46enne originario di Atena Lucana, rimasto gravemente ferito nell’impatto.

Inutili i tentativi di soccorso per il conducente di Atena Lucana

L’uomo era stato soccorso e trasportato d’urgenza in ospedale, ma le sue condizioni sono apparse sin da subito critiche. Nelle ore successive, purtroppo, è sopraggiunto il decesso a causa delle gravi lesioni riportate nello scontro.

Il Vallo di Diano piange due giovani vite

Nell’incidente aveva già perso la vita un giovane di 23 anni, originario del Sudan e residente a Sassano, anche lui coinvolto nello scontro tra i due autoarticolati. Una tragedia che colpisce duramente il Vallo di Diano, dove entrambe le vittime vivevano e lavoravano.

Le indagini sulla dinamica del sinistro

Le cause dell’incidente restano ancora al vaglio delle forze dell’ordine, intervenute per i rilievi di rito. Tra le ipotesi al momento non si esclude il ruolo delle condizioni meteo avverse: la pioggia battente avrebbe reso particolarmente insidioso il tratto stradale, contribuendo alla perdita di controllo di uno dei mezzi.