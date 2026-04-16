Notre Dame de Paris torna al PalaSele di Eboli: l’opera dei record riaccende la Campania

L’attesa sta per terminare: le maestose campane di Notre Dame de Paris tornano a suonare in Campania. A distanza di quattro anni dall’ultimo trionfo a Eboli, l’opera popolare moderna più celebre al mondo approda al PalaSele dal 17 al 19 aprile 2026. Un ritorno attesissimo che segna la quarta tappa storica nel palazzetto ebolitano, portando il numero complessivo delle repliche in questa arena a quota 21, a testimonianza di un legame indissolubile con il pubblico locale.

Un successo senza tempo tra musica e poesia

Lo spettacolo, nato dal genio di Riccardo Cocciante per le musiche e dall’adattamento italiano di Pasquale Panella sui testi di Luc Plamondon, continua a celebrare l’immortale romanzo di Victor Hugo. Al centro della narrazione resta la drammatica e struggente storia d’amore tra la gitana Esmeralda e il campanaro Quasimodo, protetti dall’ombra della Cattedrale parigina. Fin dal debutto italiano nel 2002, l’opera si è imposta come un vero fenomeno culturale, raggiungendo la cifra record di 4,5 milioni di spettatori solo nel nostro Paese. Il tour attuale prepara il terreno per il 2027, anno in cui si celebrerà il venticinquesimo anniversario: un quarto di secolo di emozioni che hanno attraversato generazioni.

Temi universali e innovazione scenica

La forza di Notre Dame de Paris risiede nella sua capacità di affrontare temi quanto mai attuali: l’emarginazione, la paura del diverso e il peso dei pregiudizi. L’opera ci ricorda che la diversità rappresenta una risorsa e non una minaccia, esplorando le fragilità umane e la costante ricerca di giustizia e amore. A rendere questo spettacolo un “cult” è anche la sua struttura innovativa, che fonde la tradizione del dramma in musica con le tecniche dei grandi concerti live. La danza stessa è un ibrido perfetto, dove il balletto classico incontra l’energia della breakdance, accompagnando brani iconici diventati successi mondiali come “Bella”, “Il tempo delle cattedrali” e “Vivere per amare”.

I numeri di un fenomeno globale

Prodotta originariamente dalla visione coraggiosa di David Zard, che arrivò a far costruire il GranTeatro di Roma pur di ospitare un allestimento così imponente, l’opera ha superato per presenze persino i grandi tour rock. I numeri parlano chiaro: tradotta in 9 lingue, è stata rappresentata in 24 Paesi con oltre 18 milioni di spettatori nel mondo. In Italia, in oltre vent’anni di storia, ha toccato 49 città per un totale di 1.548 repliche. Oggi la tournée è prodotta da Clemente Zard e curata da Vivo Concerti, mantenendo intatta quella magia che la rende un classico moderno capace di superare ogni confine.

Informazioni utili e calendario del PalaSele

Al PalaSele sono previste cinque repliche concentrate in tre giorni: venerdì 17 aprile (ore 21:00), sabato 18 aprile (ore 16:00 e 21:00) e domenica 19 aprile (ore 17:00 e 21:00). Gli ultimi biglietti saranno disponibili presso il Botteghino del PalaSele, che aprirà venerdì alle ore 17, sabato alle ore 14 e domenica alle ore 15.

La stagione dei grandi eventi a cura di Anni 60 Produzioni non si ferma qui. Il calendario dei prossimi mesi si preannuncia ricchissimo: