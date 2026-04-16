Attualità

Notre Dame de Paris torna al PalaSele di Eboli: l’opera dei record riaccende la Campania

Dal 17 al 19 aprile 2026, Notre Dame de Paris approda al PalaSele di Eboli. Cinque repliche per l'opera di Riccardo Cocciante che ha incantato 18 milioni di spettatori

Redazione Infocilento
Notre Dame de Paris

L’attesa sta per terminare: le maestose campane di Notre Dame de Paris tornano a suonare in Campania. A distanza di quattro anni dall’ultimo trionfo a Eboli, l’opera popolare moderna più celebre al mondo approda al PalaSele dal 17 al 19 aprile 2026. Un ritorno attesissimo che segna la quarta tappa storica nel palazzetto ebolitano, portando il numero complessivo delle repliche in questa arena a quota 21, a testimonianza di un legame indissolubile con il pubblico locale.

Un successo senza tempo tra musica e poesia

Lo spettacolo, nato dal genio di Riccardo Cocciante per le musiche e dall’adattamento italiano di Pasquale Panella sui testi di Luc Plamondon, continua a celebrare l’immortale romanzo di Victor Hugo. Al centro della narrazione resta la drammatica e struggente storia d’amore tra la gitana Esmeralda e il campanaro Quasimodo, protetti dall’ombra della Cattedrale parigina. Fin dal debutto italiano nel 2002, l’opera si è imposta come un vero fenomeno culturale, raggiungendo la cifra record di 4,5 milioni di spettatori solo nel nostro Paese. Il tour attuale prepara il terreno per il 2027, anno in cui si celebrerà il venticinquesimo anniversario: un quarto di secolo di emozioni che hanno attraversato generazioni.

Temi universali e innovazione scenica

La forza di Notre Dame de Paris risiede nella sua capacità di affrontare temi quanto mai attuali: l’emarginazione, la paura del diverso e il peso dei pregiudizi. L’opera ci ricorda che la diversità rappresenta una risorsa e non una minaccia, esplorando le fragilità umane e la costante ricerca di giustizia e amore. A rendere questo spettacolo un “cult” è anche la sua struttura innovativa, che fonde la tradizione del dramma in musica con le tecniche dei grandi concerti live. La danza stessa è un ibrido perfetto, dove il balletto classico incontra l’energia della breakdance, accompagnando brani iconici diventati successi mondiali come “Bella”, “Il tempo delle cattedrali” e “Vivere per amare”.

I numeri di un fenomeno globale

Prodotta originariamente dalla visione coraggiosa di David Zard, che arrivò a far costruire il GranTeatro di Roma pur di ospitare un allestimento così imponente, l’opera ha superato per presenze persino i grandi tour rock. I numeri parlano chiaro: tradotta in 9 lingue, è stata rappresentata in 24 Paesi con oltre 18 milioni di spettatori nel mondo. In Italia, in oltre vent’anni di storia, ha toccato 49 città per un totale di 1.548 repliche. Oggi la tournée è prodotta da Clemente Zard e curata da Vivo Concerti, mantenendo intatta quella magia che la rende un classico moderno capace di superare ogni confine.

Informazioni utili e calendario del PalaSele

Al PalaSele sono previste cinque repliche concentrate in tre giorni: venerdì 17 aprile (ore 21:00), sabato 18 aprile (ore 16:00 e 21:00) e domenica 19 aprile (ore 17:00 e 21:00). Gli ultimi biglietti saranno disponibili presso il Botteghino del PalaSele, che aprirà venerdì alle ore 17, sabato alle ore 14 e domenica alle ore 15.

La stagione dei grandi eventi a cura di Anni 60 Produzioni non si ferma qui. Il calendario dei prossimi mesi si preannuncia ricchissimo:

  • 5 maggio: Blanco con il suo primo tour nei palazzetti;
  • 9 maggio: il ritorno di Elisa dopo il sold out di novembre;
  • 16 ottobre: Luciano Ligabue con “La Notte di Certe Notti”;
  • 27 e 28 ottobre: il doppio appuntamento con i Pooh;
  • 9 novembre 2027: il già attesissimo ritorno di Laura Pausini.
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

© Copyright 2025 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.