Altavilla Silentina, gli alunni dell’I.C. Giovanni XXIII presentano il libro “Quattro amici da salvare”

Un importante momento di crescita, creatività e condivisione attende la comunità di Altavilla Silentina. Questa sera, giovedì 16 aprile 2026, alle ore 18:00, l’Aula Consiliare del Comune, guidato dal Sindaco Francesco Cembalo, aprirà con soddisfazione le sue porte alla presentazione del libro “Quattro amici da salvare”, realizzato dagli alunni della classe quinta dell’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII”.

Il progetto educativo e il valore dell’amicizia

Il progetto nasce all’interno del percorso scolastico come esperienza educativa capace di unire scrittura, immaginazione e lavoro di squadra. I giovani autori hanno dato vita a una storia che, già dal titolo, richiama valori importanti come l’amicizia, la solidarietà e il rispetto, temi fondamentali nella formazione delle nuove generazioni.

Un successo da primo premio: il riconoscimento de “Il Saggio”

L’iniziativa ha ottenuto un prestigioso riconoscimento: il libro si è classificato al primo posto nel concorso letterario promosso dall’Associazione Culturale “Il Saggio” di Eboli. Un traguardo che testimonia l’impegno degli studenti e la qualità del lavoro svolto sotto la guida dei docenti.

La voce ai protagonisti: il racconto dei ragazzi

Durante l’evento i protagonisti saranno proprio i ragazzi, che presenteranno il loro libro raccontando il percorso creativo, le emozioni vissute e le fasi di realizzazione dell’opera. Sarà un’occasione per ascoltare direttamente la loro voce e comprendere il valore educativo di tale esperienza culturale e creativa.

Un invito alla cittadinanza e la pubblicazione online

La presentazione dell’opera rappresenta un momento di condivisione con la comunità: l’invito, diramato dal Dirigente Scolastico Vincenzo Fauceglia, dai docenti e dagli alunni, è aperto a tutte le famiglie, i cittadini, i curiosi e gli appassionati di lettura chiamati a partecipare a un evento speciale che celebra l’impegno, la creatività e il futuro rappresentato dai bambini. Al termine dell’incontro, il libro sarà pubblicato su diverse piattaforme online, a disposizione di quanti vorranno leggerlo.