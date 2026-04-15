Campionati Regionali

Il verdetto del Felice Squitieri: l’US Faiano alza la Coppa Campania

L'US Faiano vince la Coppa Campania di Promozione 2025-2026. Battuto Il Punto di Svolta ai calci di rigore dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari a Sarno

Redazione Infocilento

La cornice del Felice Squitieri di Sarno ha ospitato l’atto conclusivo della Coppa Campania di Promozione 2025-2026, una sfida intensa che ha visto contrapposte Il Punto di Svolta e l’US Faiano. In un match caratterizzato da un profondo equilibrio tattico e da una tensione agonistica palpabile, il verdetto del campo è arrivato solo dopo una battaglia durata oltre i novanta minuti regolamentari.

Equilibrio assoluto nei tempi regolamentari

Nonostante i tentativi delle due compagini di sbloccare il punteggio, le difese hanno avuto la meglio sugli attacchi per tutta la durata dell’incontro. La partita si è sviluppata lungo i binari della prudenza, con entrambe le formazioni consapevoli dell’importanza della posta in palio. Al triplice fischio del direttore di gara, il tabellino è rimasto inchiodato sullo 0-0, un risultato che ha rispecchiato la parità di forze vista sul terreno di gioco e che ha reso inevitabile la lotteria dei calci di rigore.

L’US Faiano trionfa dal dischetto

Nella sfida di nervi e precisione dagli undici metri, è stata l’US Faiano a dimostrare maggiore freddezza e lucidità. La sequenza dei rigori ha premiato la formazione biancoverde, che è riuscita a superare gli avversari del Punto di Svolta proprio nel momento decisivo. Grazie a questo successo, l’US Faiano mette in bacheca la Coppa Campania di Promozione, celebrando un traguardo prestigioso che corona il percorso svolto durante l’intera competizione.

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