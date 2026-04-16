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Basket Agropoli: Coach Di Concilio presenta Gara 2 contro il Pollino

Il coach della Polisportiva Basket Agropoli, Di Concilio, ha analizzato con lucidità la sconfitta maturata in Gara 1, evidenziando comunque diversi aspetti positivi su cui costruire la reazione della squadra.

Alessandro Pippa

Il coach della Polisportiva Basket Agropoli, Di Concilio, ha analizzato con lucidità la sconfitta maturata in Gara 1, evidenziando comunque diversi aspetti positivi su cui costruire la reazione della squadra. Nonostante il risultato sfavorevole, l’allenatore ha sottolineato come la prestazione abbia offerto spunti incoraggianti, utili per preparare al meglio il secondo confronto della serie contro Pollino.

Correggere gli errori e capitalizzare quanto di buono mostrato in Gara 1

L’obiettivo è chiaro: correggere gli errori e capitalizzare quanto di buono mostrato in Gara 1 per tornare in campo con maggiore determinazione. Fondamentale, in questo senso, sarà anche il supporto del pubblico. Il coach ha infatti rivolto un appello ai tifosi, invitandoli a partecipare numerosi per sostenere i “delfini” e contribuire a spingerli verso il successo in Gara 2.

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