Sicurezza stradale e prevenzione: la Polizia di Stato sale in cattedra a Salerno per i dipendenti di Poste Italiane

La cultura della prevenzione e la tutela della vita umana tornano al centro dell’agenda formativa sul territorio campano. Venerdì 17 aprile, la sede di via Paradiso di Pastena 5, a Salerno, ospiterà una nuova tappa di Guida Sicura, l’ambizioso progetto nato dal protocollo d’intesa tra Poste Italiane e il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno.

L’iniziativa si pone l’obiettivo di sensibilizzare il personale sull’importanza del rispetto delle norme del Codice della Strada, promuovendo una condotta di guida responsabile e consapevole per ridurre drasticamente il rischio di sinistri.

Formazione specialistica per i professionisti della mobilità

Il programma formativo è rivolto specificamente ai dipendenti che, per esigenze di servizio, operano quotidianamente sulle strade della provincia. Il focus riguarderà in particolare i portalettere, i venditori e gli autisti di mezzi pesanti, figure professionali per le quali la sicurezza del viaggio rappresenta un requisito essenziale della prestazione lavorativa.

L’incontro, previsto dalle ore 10.00 alle ore 13.00, vedrà il coinvolgimento diretto dei funzionari della Polizia Stradale. Gli esperti avranno il compito di analizzare le dinamiche di rischio e fornire gli strumenti necessari per affrontare le criticità del traffico moderno.

I temi al centro del dibattito: distrazioni e dispositivi di protezione

Durante la sessione di lavoro, verranno approfonditi argomenti cruciali per la sicurezza quotidiana. I rappresentanti della Polizia Stradale illustreranno le situazioni di rischio più ricorrenti e le corrette modalità per gestirle, ponendo l’accento sulle distrazioni più comuni e pericolose che possono compromettere l’incolumità del conducente e degli altri utenti della strada.

Non mancheranno approfondimenti tecnici sull’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e sull’importanza del rigido rispetto dei limiti di velocità. Questa sinergia tra Poste Italiane e Polizia di Stato non si esaurirà con l’appuntamento salernitano: nei prossimi mesi, il progetto Guida Sicura varcherà i confini della Campania per coinvolgere i dipendenti dell’azienda in tutte le altre regioni italiane, consolidando un percorso di educazione stradale su scala nazionale.