Castel San Lorenzo, prende servizio l’avvocato Loreta Senatore: rafforzata l’Area Amministrativa

Importante novità per il Comune di Castel San Lorenzo: da oggi entra ufficialmente in servizio l’avvocato Loreta Senatore, vincitrice del concorso pubblico per funzionario amministrativo a tempo indeterminato e parziale (18 ore).

La nomina è stata formalizzata con la determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa n. 150 del 14 aprile 2026, che ha approvato in via definitiva la graduatoria del concorso bandito nel 2025 per il potenziamento della struttura comunale.

Chi è la nuova funzionaria

L’avvocato Senatore si è classificata al primo posto con un punteggio complessivo di 55,33, risultando vincitrice tra i 30 candidati ammessi alla selezione. Un risultato che premia competenza e preparazione, al termine di un iter concorsuale articolato tra prove scritte, orali e verifiche delle competenze.

L’ingresso della nuova funzionaria rappresenta un passaggio fondamentale per l’Ente, che negli ultimi mesi ha dovuto far fronte a una significativa carenza di personale qualificato nell’Area Amministrativa, arrivando a operare con una sola unità e senza figure di elevata qualificazione.

Proprio per questo, l’assunzione dell’avvocato Senatore segna un momento decisivo nel percorso di rafforzamento della macchina amministrativa.

Soddisfazione anche dal sindaco Giuseppe Scorza, infatti questo inserimento sarà necessario per il buon funzionamento dell’Ente e per il miglioramento dei servizi rivolti alla comunità locale.

L’obiettivo dell’Amministrazione è infatti quello di garantire maggiore efficienza, continuità e qualità nei servizi offerti ai cittadini, assicurando al tempo stesso il pieno svolgimento delle attività istituzionali.

Con la stipula del contratto, prevista secondo lo schema approvato, l’avvocato Loreta Senatore entra dunque a far parte dell’organico comunale, contribuendo a consolidare l’assetto organizzativo dell’Ente e a migliorare la capacità operativa dell’Area Amministrativa.

Un nuovo inizio, quindi, all’insegna della professionalità e del rafforzamento della struttura comunale.