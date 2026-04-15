Cilento

Incidente a Santa Maria di Castellabate: violento scontro frontale sul Lungomare Bracale, ferito un giovane

Grave scontro tra auto e moto sul Lungomare Bracale a Santa Maria di Castellabate. Ferito un giovane centauro di Agnone: i dettagli sulla dinamica e i soccorsi

Manuel Chiariello

Grave incidente stradale questa sera a Santa Maria di Castellabate, lungo il Lungomare Bracale. Secondo le prime ricostruzioni, un’auto e una moto si sono scontrate in un violento frontale che ha scaraventato sull’asfalto il giovane centauro, originario di Agnone. L’impatto, estremamente forte, ha attirato l’attenzione dei passanti e dei residenti della zona.

L’intervento dei soccorsi e il trasporto in ospedale

Tempestivi i soccorsi: un’ambulanza del 118 è giunta sul posto per prestare le prime cure del caso. Il giovane è stato successivamente trasportato all’Ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Sebbene non sia in pericolo di vita, il centauro ha riportato gravi ferite alle gambe a causa della caduta e dell’impatto con il veicolo.

I rilievi e la messa in sicurezza della carreggiata

Sul luogo del sinistro sono intervenuti i Carabinieri della locale stazione di Santa Maria per effettuare tutti i rilievi necessari a stabilire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità. Al Soccorso Stradale Rega, invece, è stato affidato il compito di ripulire l’arteria stradale dai numerosi detriti rimasti sul fondo stradale, al fine di ripristinare la piena sicurezza per la circolazione.

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