Vibonati : inaugurato il nuovo servizio di telemedicina

Il servizio di telemedicina ha preso il via anche nel comune di Vibonati, presso i locali sottostanti la scuola dell’infanzia a Vibonati capoluogo. Un servizio che consente ai cittadini di effettuare visite specialistiche o rinnovi di piani terapeutici in modalità televisiva, evitando spostamenti presso ospedali o distretti sanitari, riducendo in tal modo anche i tempi di attesa.

Un nuovo servizio per la comunità, le parole del sindaco Borrelli

Un nuovo servizio che subito ha trovato l’approvazione dell’amministrazione comunale guidata dal Sindaco Manuel Borrelli. “È uno strumento importante che sfrutta quello che è il processo di digitalizzazione della pubblica amministrazione e quindi anche delle procedure sanitarie per avvicinare i cittadini alle cure sanitarie – ha affermato il primo cittadino – In un momento storico in cui tanti cittadini, appartenenti alle classi meno ambienti, rinunciano alle cure – vuoi per i costi vuoi per gli spostamenti – questo è uno strumento importante che l’azienda sanitaria mette a disposizione dei cittadini, in collaborazione con i Comuni, per permettere loro di prenotare le proprie visite mediche o anche sostenere delle vere e proprie visite in telemedicina”.