ASL Salerno, Telemedicina per tutti: via agli Ambulatori Virtuali di Comunità

Presentato questa mattina il progetto che coinvolge - per ora - ben 127 comuni dei 158 del salernitano e che si pone come obiettivo quello di aiutare sia le persone più anziane a poter usufruire del servizio di televisita

Federica Inverso

La telemedicina alla portata di tutti grazie agli ambulatori virtuali di comunità. Presentato questa mattina, presso la sede dell’ASL di Salerno di via Nizza, il progetto che coinvolge – per ora – ben 127 comuni dei 158 del salernitano e che si pone come obiettivo quello di aiutare sia le persone più anziane a poter usufruire del servizio di televisita, in particolare per controlli e rinnovo dei piani terapeutici, sia aiutare i tanti pazienti che vivono nei comuni più lontani dagli ospedali ad avere un ambulatorio più vicino.

Un facilitatore presso ogni punto

Presso ogni punto sarà presente un facilitatore che aiuterà il paziente nell’erogazione del servizio. Il tutto verrà effettuato tramite tessera sanitaria, così da eliminare anche le eventuali difficoltà legate allo spid.

