Montano Antilia: pronto a partire il servizio di telemedicina con l’Ambulatorio Virtuale di Comunità

A Montano Antilia è pronto a partire un nuovo sevizio per la comunità, attraverso un protocollo d’intesa con l’ASL Salerno nascerà presto l’Ambulatorio Virtuale di Comunità, un progetto nato con l’obiettivo di garantire che la medicina, seppur erogata a distanza, resti vicina alle necessità quotidiane della popolazione.
Il servizio
Il punto fisico di “contatto” verrà allestito nei locali della guardia medica, già iniziati i lavori per l’allestimento della postazione. “La telemedicina – spiega il primo cittadino Luciano Trivelli – consente di “collegare” l’Utente al medico a distanza ed è in grado di offrire: video/visite, video/consulti, monitoraggio dei parametri vitali.
Un servizio fortemente perseguito dall’Amministrazione Comunale, un servizio che con una tempistica contenuta, diventerà di estrema utilità ed importanza per i Cittadini di Montano, Abatemarco e Massicelle”. Un servizio che si va ad aggiungere all’ufficio di prossimità inaugurato proprio a Montano Antilia il mese scorso.