Basket Agropoli cade a Castrovillari: Gara 1 va alla Pollino

La strada verso la vittoria si fa in salita per la Polisportiva Basket Agropoli, che si arrende nella prima sfida della serie contro la Pollino Basket. In un match caratterizzato da fiammate offensive e momenti di grande intensità, i padroni di casa riescono a imporsi con il punteggio finale di 94-83, costringendo i delfini a dover rincorrere già dal prossimo incontro.

Avvio equilibrato e vantaggio iniziale

L’approccio alla gara dei ragazzi di Agropoli è lucido e determinato. Il primo quarto vive su una fase di studio prolungata, dove la tensione della posta in palio sporca le percentuali al tiro di entrambe le compagini. Nonostante qualche errore di troppo sotto canestro, la Polisportiva riesce a mantenere i nervi saldi, chiudendo la prima frazione in vantaggio sul 14-18. Un parziale che sembrava presagire una serata favorevole per la compagine cilentana.

La reazione di Pollino e il tentativo di aggancio

Il copione cambia drasticamente nel secondo periodo. La Pollino Basket ritrova fluidità nella manovra e, trascinata da una precisione chirurgica al tiro, ribalta l’inerzia del confronto portandosi avanti nel punteggio. Agropoli non resta a guardare e prova a rispondere colpo su colpo: la leadership di Di Mauro e l’intraprendenza di Tempone permettono alla squadra di restare in scia, evitando che il distacco diventi incolmabile. Le squadre vanno così al riposo lungo sul punteggio di 53-49, con la partita ancora apertissima a ogni scenario.

Il verdetto finale: Pollino allunga e chiude i conti

Al rientro sul parquet dopo l’intervallo, la squadra di casa aumenta ulteriormente il ritmo. La difesa di Agropoli fatica a contenere le incursioni avversarie e il terzo quarto si chiude sul 71-65. Negli ultimi dieci minuti di gioco, la Polisportiva tenta l’assalto finale nel disperato sforzo di riaprire i giochi, ma la Pollino Basket dimostra maturità nella gestione del cronometro e del vantaggio accumulato. Il match si chiude sul 94-83, un risultato che premia la continuità dei padroni di casa e obbliga Agropoli a resettare immediatamente in vista del ritorno.