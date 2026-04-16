Emergenza Mingardo: massi instabili giù dal costone. Chiusa la SP 562 per la messa in sicurezza

Proseguono senza sosta gli interventi lungo la SP 562 del Mingardo, a Marina di Camerota, dove da giorni sono in corso le operazioni di messa in sicurezza del costone roccioso sovrastante la carreggiata. Nella giornata di oggi, in particolare, il tratto interessato è stato completamente chiuso al traffico per consentire il disgaggio di grossi massi che si trovavano in condizioni di equilibrio precario.

Rocce di diverse tonnellate sulla sede stradale

Durante le attività, i rocciatori specializzati hanno provveduto a far distaccare manualmente blocchi di notevoli dimensioni, alcuni dei quali in bilico da tempo sul versante. In uno degli interventi, è bastata una semplice spinta per provocare il distacco di un masso di diverse tonnellate, precipitato violentemente fino a raggiungere la sede stradale.

Fragilità del costone e monitoraggio continuo

Queste operazioni evidenziano in maniera concreta il pericolo imminente rappresentato dal versante e la necessità degli interventi in corso. Da giorni, infatti, si registrano sganciamenti continui di materiale roccioso, anche di grandi dimensioni, a conferma dell’estrema fragilità del costone roccioso.

Posizionamento delle reti paramassi per la sicurezza

Parallelamente alle attività di disgaggio, prosegue il posizionamento delle reti paramassi, un intervento fondamentale per la mitigazione del rischio e la sicurezza futura della viabilità. Le attività vengono eseguite con la massima cautela e secondo procedure rigorose, proprio per garantire la tutela degli operatori e degli utenti della strada.

Obiettivo: prevenzione e ripristino della viabilità

I lavori, seppur comportando inevitabili disagi alla circolazione, risultano strettamente necessari per prevenire potenziali tragedie. L’obiettivo prioritario è quello di restituire quanto prima condizioni di sicurezza adeguate lungo un’arteria fondamentale per il collegamento del territorio. In contesti così delicati, la prevenzione resta l’unica vera arma per evitare conseguenze ben più gravi.