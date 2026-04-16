Incidente a Capaccio Paestum: scontro al Rettifilo, ferita una bambina di 7 anni

Momenti di forte apprensione questa sera in località Rettifilo di Capaccio Paestum, lungo la trafficata arteria che conduce al centro urbano di Capaccio Scalo. Per cause ancora in corso di accertamento da parte delle autorità, una Fiat Punto nera e un furgoncino si sono scontrati violentemente.

Soccorsa una bambina: trasportata all’ospedale di Battipaglia

All’interno dell’utilitaria viaggiava una bambina di sette anni insieme al suo papà. A causa dell’impatto, la piccola ha riportato la frattura di un braccio. Sul posto è intervenuta tempestivamente un’ambulanza della Croce Rossa, che ha provveduto al trasporto della minore presso l’ospedale di Battipaglia. Nonostante il forte spavento, la bambina è stata rassicurata dai sanitari e dai presenti durante le prime cure.

Tre veicoli coinvolti e i rilievi della Municipale

Il sinistro ha visto il coinvolgimento di un terzo veicolo che si trovava in sosta nella zona al momento dell’impatto. Oltre alla bambina, anche uno dei conducenti è stato trasferito in ospedale in codice verde per i necessari accertamenti, mentre gli altri passeggeri non avrebbero riportato ferite gravi.

I rilievi del caso per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente sono stati effettuati dagli agenti della Polizia Municipale di Capaccio Paestum, sotto la guida del Comandante, il Maggiore Antonio Rinaldi.