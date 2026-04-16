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Cilento: arrivano i ricorsi dei comuni esclusi da classificazione montana

Ogliastro Cilento, Torre Orsaia, Perito. Sono soltanto alcuni dei comuni che hanno presentato ricorso contro l'esclusione dai comuni montani.

Ernesto Rocco

Ogliastro Cilento, Torre Orsaia, Perito. Sono soltanto alcuni dei comuni che hanno presentato ricorso contro l’esclusione dai comuni montani. Una scelta conseguente alla nuova classificazione varata dal governo che fa riferimento a criteri legati esclusivamente ad altitudine e pendenza.

Avviato ricorso al Tar

Tra i primi a rivolgersi al Tribunale il primo cittadino di Ogliastro Cilento Michele Apolito. “Una legge che penalizza il sud – dice – contro la quale noi per primi ci siamo opposti”, ha detto. Dello stesso avviso anche Pietro Vicino, sindaco di Torre Orsaia.

La protesta ha subito coinvolto gran parte degli enti esclusi. L’elenco dei comuni montani, infatti, diminuirebbe di circa 1200 enti e la Campania sarebbe tra le regioni più colpite. Anche Uncem e ANCI hanno manifestato malcontento per la scelta.

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