Torchiara investe sulla sicurezza: un piano da 1,3 milioni per la scuola

Il Comune di Torchiara accelera sul fronte della sicurezza scolastica e della sostenibilità ambientale. L’amministrazione comunale ha dato il via libera al progetto di fattibilità tecnico-economica per l’intervento di adeguamento sismico e riqualificazione energetica del plesso “G. Vico”. L’iniziativa, dal valore complessivo di 1.300.000,00 euro, punta a trasformare l’edificio di via Nazionale in una struttura moderna, sicura e all’avanguardia sotto il profilo dei consumi.

Gli interventi previsti

Il piano d’azione dettagliato nel progetto approvato si articola su due direttrici principali: la stabilità strutturale e l’efficienza tecnologica. Tra i lavori principali figurano l’adeguamento sismico, l’isolamento termico, l’installazione di infissi di nuova generazione, impianto fotovoltaico con sistemi di accumulo e sostituzione della centrale termica con pompe di calore ad alta efficienza.

Verso il finanziamento del G.S.E.

Per la copertura economica dell’opera, il Comune ha autorizzato la presentazione di una richiesta di contributo al Gestore dei Servizi Energetici (G.S.E.) attraverso il meccanismo del Conto Termico 2.0. Questa strategia permetterà all’Ente di intercettare risorse fondamentali per la valorizzazione del patrimonio pubblico senza gravare interamente sulle casse comunali.