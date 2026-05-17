Premio Nassiriya per la Pace 2026: assegnato il riconoscimento a Luca Signorelli per l’eroico intervento di Modena

Un gesto di straordinario coraggio, altruismo e alto senso civico. Il Premio Internazionale Nassiriya per la Pace 2026 è stato conferito a Luca Signorelli, l’uomo che a Modena ha messo a rischio la propria vita per fermare l’aggressore che aveva travolto diversi passanti, rimanendo ferito nella colluttazione. Il presidente del Premio, Vincenzo Rubano, ha annunciato che saranno premiati anche gli altri cittadini che hanno collaborato all’intervento. Leggi la notizia completa nell’articolo.

Il conferimento del premio per l’altruismo e il coraggio civico

«Il direttivo dell’associazione Elaia ha deliberato all’unanimità, nel corso di una seduta straordinaria, di conferire a Luca Signorelli il Premio Internazionale Nassiriya per la Pace 2026, quale riconoscimento per il coraggio, l’altruismo e l’alto senso civico dimostrati a Modena, dove, con straordinaria prontezza e mettendo a rischio la propria vita, è intervenuto per fermare l’uomo che aveva travolto diversi passanti nel centro cittadino, rimanendo ferito durante la colluttazione». Lo ha reso noto Vincenzo Rubano, presidente del Premio Internazionale Nassiriya per la Pace.

Luca Signorelli è stato tra i primi a intervenire dopo la tragedia, inseguendo e immobilizzando l’aggressore nonostante fosse stato colpito da fendenti alla testa e al torace.

Riconoscimenti in arrivo per gli altri cittadini intervenuti sul posto

«Saranno premiati inoltre – ha aggiunto Rubano – anche gli altri cittadini che hanno aiutato Luca Signorelli nelle fasi concitate dell’intervento. I loro nominativi saranno richiesti ufficialmente al Comune di Modena, affinché venga riconosciuto il valore civico e umano dimostrato da tutti coloro che, senza esitazione, hanno contribuito a fermare l’aggressore e a soccorrere le vittime».

La storia e le finalità del Premio Internazionale Nassiriya per la Pace

Il Premio Internazionale Nassiriya per la Pace, promosso dall’associazione culturale Elaia e divenuto negli anni uno dei riconoscimenti simbolo dell’impegno civile e della memoria dei caduti di Nassiriya, viene assegnato a personalità che si distinguono per il loro contributo alla pace, alla solidarietà, alla legalità e alla difesa dei valori umani.

La manifestazione è patrocinata dalla Comunità Europea, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero della Difesa e si svolge ogni anno in memoria delle vittime dell’attentato del 12 novembre 2003.