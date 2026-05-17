Attualità

Premio Nassiriya per la Pace 2026: assegnato il riconoscimento a Luca Signorelli per l’eroico intervento di Modena

Assegnato a Luca Signorelli il Premio Internazionale Nassiriya per la Pace 2026 per aver bloccato l'aggressore di Modena. Riconoscimenti anche agli altri cittadini

Redazione Infocilento

Un gesto di straordinario coraggio, altruismo e alto senso civico. Il Premio Internazionale Nassiriya per la Pace 2026 è stato conferito a Luca Signorelli, l’uomo che a Modena ha messo a rischio la propria vita per fermare l’aggressore che aveva travolto diversi passanti, rimanendo ferito nella colluttazione. Il presidente del Premio, Vincenzo Rubano, ha annunciato che saranno premiati anche gli altri cittadini che hanno collaborato all’intervento. Leggi la notizia completa nell’articolo.

Il conferimento del premio per l’altruismo e il coraggio civico

«Il direttivo dell’associazione Elaia ha deliberato all’unanimità, nel corso di una seduta straordinaria, di conferire a Luca Signorelli il Premio Internazionale Nassiriya per la Pace 2026, quale riconoscimento per il coraggio, l’altruismo e l’alto senso civico dimostrati a Modena, dove, con straordinaria prontezza e mettendo a rischio la propria vita, è intervenuto per fermare l’uomo che aveva travolto diversi passanti nel centro cittadino, rimanendo ferito durante la colluttazione». Lo ha reso noto Vincenzo Rubano, presidente del Premio Internazionale Nassiriya per la Pace.

Luca Signorelli è stato tra i primi a intervenire dopo la tragedia, inseguendo e immobilizzando l’aggressore nonostante fosse stato colpito da fendenti alla testa e al torace.

Riconoscimenti in arrivo per gli altri cittadini intervenuti sul posto

«Saranno premiati inoltre – ha aggiunto Rubano – anche gli altri cittadini che hanno aiutato Luca Signorelli nelle fasi concitate dell’intervento. I loro nominativi saranno richiesti ufficialmente al Comune di Modena, affinché venga riconosciuto il valore civico e umano dimostrato da tutti coloro che, senza esitazione, hanno contribuito a fermare l’aggressore e a soccorrere le vittime».

La storia e le finalità del Premio Internazionale Nassiriya per la Pace

Il Premio Internazionale Nassiriya per la Pace, promosso dall’associazione culturale Elaia e divenuto negli anni uno dei riconoscimenti simbolo dell’impegno civile e della memoria dei caduti di Nassiriya, viene assegnato a personalità che si distinguono per il loro contributo alla pace, alla solidarietà, alla legalità e alla difesa dei valori umani.

La manifestazione è patrocinata dalla Comunità Europea, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero della Difesa e si svolge ogni anno in memoria delle vittime dell’attentato del 12 novembre 2003.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.