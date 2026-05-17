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Bonus bebè a Futani: un aiuto concreto alle giovani famiglie per contrastare lo spopolamento

l Comune di Futani lancia il "Bonus Nati in Paese": un contributo economico di 250€ per i nuovi nati e adottati nel 2025. Ecco requisiti e scadenze per fare domanda.

Antonio Pagano
Neonato

Il Comune di Futani ha lanciato un’importante iniziativa per accogliere i nuovi nati, sostenendo le giovani famiglie residenti sul territorio comunale in un momento delicato e gioioso al tempo stesso come quello della nascita di un figlio. L’Ente ha deciso di promuovere la natalità attraverso un contributo economico una tantum dedicato ai bambini nati e/o adottati nel corso del 2025.

L’iniziativa rappresenta una misura concreta di promozione della natalità, valorizzazione della famiglia e sostegno alla permanenza dei nuclei familiari sul territorio comunale, contrastando così il fenomeno dello spopolamento.

Bonus Nati in Paese: l’avviso per l’annualità 2025

L’Amministrazione Comunale ha pubblicato l’Avviso Pubblico relativo al contributo economico denominato “Bonus Nati in Paese 2025–2026”, nello specifico per l’Annualità 2025. Il bando è destinato ai bambini e alle bambine nati o adottati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025. Per quanto riguarda l’annualità 2026, l’Ente ha già fatto sapere che seguirà un nuovo avviso dedicato.

Requisiti, importo e termini per presentare la domanda

Il contributo economico è fissato in € 250,00 per ciascun nuovo nato o adottato. I genitori interessati possono presentare la domanda entro la scadenza del 30 giugno 2026.

Per poter accedere al bonus, i richiedenti devono essere in possesso dei requisiti previsti dall’Avviso Pubblico, tra i quali figurano:

  • Residenza di almeno un genitore nel Comune di Futani;
  • Iscrizione anagrafica del minore nel Comune di Futani;
  • Nascita o adozione avvenuta rigorosamente nell’anno 2025.

Per consultare il testo integrale del bando, scaricare la modulistica e verificare tutte le altre informazioni di dettaglio, è possibile consultare l’Avviso Pubblico sul sito istituzionale dell’Ente

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