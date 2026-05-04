Politica

Geppino Parente eletto presidente della Provincia di Salerno: i dettagli del voto

Geppino Parente, sindaco di Bellosguardo, vince le elezioni provinciali di Salerno superando Pasquale Aliberti. Analisi del voto e dati sull'affluenza.

Federica Inverso

Geppino Parente è il nuovo presidente della Provincia di Salerno. Una vittoria schiacciante per il sindaco di Bellosguardo, supportato dal centrosinistra, che si è imposto sullo sfidante Pasquale Aliberti, primo cittadino di Scafati ed esponente del centrodestra.

I numeri della vittoria e il confronto politico

Le votazioni hanno coinvolto gli amministratori locali, tra sindaci e consiglieri comunali dell’intero territorio provinciale, come previsto dalla legge Delrio. Parente ha ottenuto un ampio consenso, consolidando l’asse politico del centrosinistra nel Salernitano e superando la coalizione a sostegno del sindaco di Scafati.

Affluenza e modalità del voto

Le urne, aperte nella giornata di oggi dalle 8:00 alle 20:00, hanno registrato un’affluenza del 64,55% degli aventi diritto al voto. Si tratta di un dato significativo per un’elezione di secondo livello, che conferma l’attenzione degli amministratori locali verso la gestione dell’ente di Palazzo Sant’Agostino.

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