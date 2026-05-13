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Sala Consilina punta sulla sostenibilità: al via il questionario cittadino sulla raccolta differenziata

Il Comune di Sala Consilina lancia un sondaggio anonimo per migliorare il servizio di raccolta differenziata. Partecipa e aiuta l'amministrazione a rendere la città più pulita

Erminio Cioffi
Rifiuti

L’Amministrazione comunale di Sala Consilina, guidata dall’impegno dell’Assessora alle Politiche Ambientali Teresa Paladino, ha lanciato un’importante iniziativa partecipativa rivolta a tutta la cittadinanza: un questionario anonimo interamente dedicato al servizio di raccolta differenziata.

Un’opportunità per migliorare il decoro urbano

L’obiettivo principale dell’iniziativa è raccogliere opinioni, segnalazioni e proposte concrete per ottimizzare un servizio fondamentale, non solo per il decoro urbano ma anche per la tutela dell’ambiente. Si tratta di uno strumento semplice e accessibile, progettato per essere compilato in pochi minuti, capace però di fornire indicazioni preziose per orientare le future scelte amministrative.

Criticità e soluzioni: la voce ai cittadini

Attraverso le risposte fornite dai residenti, sarà possibile individuare eventuali criticità del sistema attuale, valorizzare gli aspetti positivi e pianificare interventi più efficaci e mirati sul territorio. Questo sondaggio rappresenta un passo concreto verso una gestione dei rifiuti che sia, ogni giorno di più, efficiente e sostenibile.

L’importanza della partecipazione attiva

L’Amministrazione ha tenuto a sottolineare quanto sia vitale la partecipazione della comunità: ogni contributo ricevuto dai cittadini rappresenta un tassello fondamentale per costruire una Sala Consilina più pulita e rispettosa dell’ecosistema.

Come partecipare

Il questionario è disponibile online e può essere compilato comodamente da smartphone o PC al seguente link:

Compila il questionario sulla raccolta differenziata

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