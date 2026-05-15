Oroscopo Paolo Fox 16 maggio: Toro, i single potrebbero fare un incontro speciale. Leone, è il momento giusto per chiarire un malinteso

Luna favorevole ai sentimenti e alle decisioni pratiche in questo sabato di metà maggio. La giornata invita molti segni a rallentare i ritmi e a chiarire questioni rimaste in sospeso, soprattutto in amore e nel lavoro. Ecco le previsioni segno per segno per sabato 16 maggio.

Ariete

Giornata dinamica e ricca di occasioni per recuperare energia. In amore torna il desiderio di parlare chiaro, mentre nel lavoro una proposta potrebbe incuriosirti più del previsto.

Toro

Sabato interessante per i rapporti familiari e per le questioni economiche. Chi vive una relazione stabile ritrova serenità, mentre i single potrebbero fare un incontro speciale.

Gemelli

Hai voglia di movimento e novità. Le stelle favoriscono i contatti e le amicizie. Attenzione però a non promettere più di quanto puoi mantenere.

Cancro

Serve calma per affrontare alcune tensioni accumulate durante la settimana. In amore meglio evitare polemiche inutili. Bene il recupero fisico in serata.

Leone

Il cielo torna positivo e ti restituisce sicurezza. È il momento giusto per chiarire un malinteso o rilanciare un progetto personale che avevi accantonato.

Vergine

Sabato utile per mettere ordine nei pensieri. Qualcuno potrebbe sentirsi stanco o poco motivato, ma le prossime settimane porteranno risposte importanti.

Bilancia

L’amore torna protagonista. Le coppie ritrovano complicità, mentre chi è solo potrebbe ricevere un messaggio inatteso. Nel lavoro meglio evitare distrazioni.

Scorpione

Hai bisogno di certezze e di persone sincere accanto. La giornata favorisce il dialogo e i chiarimenti. Possibili buone notizie sul fronte economico.

Sagittario

Weekend vivace e pieno di energia. Hai voglia di uscire, conoscere gente nuova e organizzare qualcosa di diverso dal solito. Favoriti gli incontri.

Capricorno

Le stelle invitano alla prudenza nelle spese e nelle discussioni familiari. In compenso, l’amore offre segnali incoraggianti e maggiore stabilità emotiva.

Acquario

Creatività e intuizione in crescita. È una giornata favorevole per i rapporti sociali e per chi vuole iniziare un nuovo percorso personale o professionale.

Pesci

Sensibilità accentuata e desiderio di tranquillità. Cerca di dedicare più tempo a te stesso e alle persone che ti fanno stare bene. Buone intuizioni nel tardo pomeriggio.