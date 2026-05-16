Buongiorno da InfoCilento: servizi, contatti programmi tv sul Canale 79. 16 Maggio: si festeggia Sant’Ubaldo

Benvenuti all’appuntamento con l’almanacco del 16 maggio. Questa data segna il passaggio attraverso secoli di storia, tra l’elezione di papi, il debutto di grandi teatri italiani e la nascita di icone della musica e del cinema che hanno segnato l’immaginario collettivo globale.

Santi celebrati il 16 maggio

Sant’Ubaldo di Gubbio (Vescovo) San Simone Stock (Religioso carmelitano) Santa Margherita di Cortona (Religiosa, festeggiata in alcune diocesi) Sant’Andrea Bobola (Gesuita e martire) San Possidio (Vescovo) San Pellegrino d’Auxerre (Vescovo e martire) San Germerio di Tolosa (Vescovo) Sant’Onorato di Amiens (Vescovo)

Nati il 16 maggio

Maria Gaetana Agnesi (Matematica e filosofa italiana, 1718) Mario Monicelli (Regista e sceneggiatore italiano, 1915) Juan Rulfo (Scrittore messicano, 1917) Ettore Bernabei (Giornalista e dirigente d’azienda italiano, 1921) Henry Fonda (Attore statunitense, 1905) Yvonne Sanson (Attrice greca naturalizzata italiana, 1925) Claudio Baglioni (Cantautore italiano, 1951) Pierce Brosnan (Attore irlandese, 1953) Janet Jackson (Cantante e ballerina statunitense, 1966) Gabriela Sabatini (Tennista argentina, 1970) Laura Pausini (Cantante italiana, 1974) Rosario Fiorello (Showman e conduttore italiano, 1960) Megan Fox (Attrice statunitense, 1986)

Morti il 16 maggio

Pietro da Cortona (Pittore e architetto italiano, 1669) Jean-Baptiste Joseph Fourier (Matematico e fisico francese, 1830) Django Reinhardt (Chitarrista jazz francese, 1953) Margaret Hamilton (Attrice statunitense, 1985) Giovanni Mee (Calciatore italiano, 1943) Sammy Davis Jr. (Cantante e attore statunitense, 1990) Jim Henson (Creatore dei Muppets statunitense, 1990) Bettino Craxi (Politico italiano, deceduto nel 2000 – Nota: la data di morte ufficiale è il 19 gennaio, ma viene spesso ricordato in rassegne politiche di maggio per eventi correlati; tuttavia, il 16 maggio 1984 morì il fisico Andy Kaufman) Fausto Papetti (Sassofonista italiano, 1999)

Eventi principali

1527: I cittadini di Firenze scacciano per la seconda volta i Medici, ripristinando la Repubblica. 1770: Il quindicenne Luigi XVI di Francia sposa la quattordicenne Maria Antonietta d’Austria. 1792: A Venezia viene inaugurato il Gran Teatro La Fenice con l’opera “I giuochi d’Agrigento” di Paisiello. 1884: Angelo Moriondo deposita a Torino il brevetto per la prima macchina per il caffè espresso. 1897: Inaugurazione del Teatro Massimo di Palermo, il più grande edificio teatrale lirico d’Italia. 1920: Giovanna d’Arco viene canonizzata a Roma da Papa Benedetto XV. 1929: Ad Hollywood vengono consegnati per la prima volta i Premi Oscar durante una cena privata. 1943: Termina la distruzione del ghetto di Varsavia da parte delle truppe naziste. 1960: Il fisico Theodore Harold Maiman aziona il primo laser funzionante presso i laboratori della Hughes Aircraft in California. 1974: Arresto a Milano di Luciano Liggio, il boss mafioso noto come la “Primula Rossa”. 2006: Apple presenta il primo modello di MacBook, destinato a rivoluzionare il mercato dei notebook.

Giornata mondiale

Giornata Internazionale del Vivere Insieme in Pace (istituita dall’ONU) Giornata Internazionale della Luce (proclamata dall’UNESCO in memoria del primo laser di Maiman)

Curiosità sui nati in questo giorno

Chi nasce il 16 maggio è sotto il segno del Toro. Le persone nate oggi sono spesso caratterizzate da una determinazione incrollabile e da una grande sensibilità artistica, proprio come dimostrano le carriere longeve di Claudio Baglioni e Laura Pausini. Tendono ad essere perfezionisti e possiedono una naturale capacità di comunicare le proprie emozioni, rendendoli eccellenti nel campo delle arti performative e della comunicazione.

Citazione del giorno

L’importante non è stabilire se uno è colpevole o innocente, ma se è felice o infelice. (Mario Monicelli)

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